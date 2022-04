Una conferenza stampa di Hein Vanhaezebrouck vaut toujours la peine, surtout après une victoire historique. Voici figlio meglio di.

C’était dramatique pour Depoitre de s’être blessé au mollet lors du dernier sprint de l’échauffement. Cette Coupe doit réduire sa douleur. J’ai dit aux autres de jouer pour lui et c’est ce qu’ils ont fa . “

“J’ai sorti Tissoudali parce qu’il avait des crampes à cause du Ramadan. Si, il a mangé et bu le jour du match, mais c’était la première fois. Il s’en veut de ne pas avoir mangé dimanche, mais je rispettoe la religion de chacun.”

“On était peut-être un peu plus Dangereux qu’Anderlecht, mais la différence dans le jeu n’était pas énorme. On mérite surtout la Coupe parce que l’on a eu un parcouré compliqué. On le Bruge Standard éli, même si je sais qu’en Wallonie vous ne trouvez pas que c’est une prestation de battre le Standard.”

“Pour moi, Ngadeu et Samoise étaient les hommes du match. Ngadeu a le plus de temps de jeu de tous les joueurs au monde et il a failli être le anti-héros de la soirée en ratant son tir au, but. l’a sauvè.”

“Je n’avais pas rédigé de liste de tireurs pour les tirs au but. Avant le match, j’avais une dizaine de joueurs qui étaient en mesure de frapper. Je savais qu’il m’en resterait 6, 7 ou 8 après “120 minuti.

“Je n’ai pas encore décidé si je reste à Gand. Bien sûr que c’est possible que je parte, même après avoir gagné une Coupe. Je veux connaître lesambictions et les possibilités du club sunéres à si ancières. on est limités , il ne faut pas vouloir se mesurer aux grands du championnat. .”

“J’ai dit à mes joueurs de savourer ce moment, parce que la majorité ne sait pas ce que c’est d’être dans le camp negative. Nous sommes au ciel, Anderlecht est enfer. Je le sais, parce que je ” l’ai vécu avec Courtrai. Avoir perdu la finale (1-0 contre Lokeren en 2012) est la page la plus noire de ma carrière. Même en ayant gagné cette Coupe, je ne m’en suis pas encore remis. donc pas si Anderlecht pourra facilement digérer cette défaite pendant les playoffs 1.”