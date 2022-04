Cadix fait ses course à Barcelone / Liga / Barcelone-Cadix (0-1) / SOFOOT.com

Barcellona-Cadice 0-1

Ma : Perez (48e) versare Cadex

Un lundi férié même pour l’FC Barcelone.

Defait et umilié il ya quatre jours par l’Eintracht Francfort au Camp Nou, il Barça se devait de repartir de l’avant ce lundi soir devant ses sostenitori. Il n’en a rien été, tant les blaugrana n’ont jamais réussi à contourner le verrou mis en place par les Andalous. Les ouailles de Xavi ont mis du temps à se montrer Dangereux malgré tecnica le récital d’Ousmane Dembélé sur son flanc droit. Gavi valdingué dans tous les sens, Ferran Torres maladroit et Memphis Depay fantomatique : pas grand-chose n’a souri aux locaux en début de partie, qui ont même failli se faire surprendre par Cadix en contra-attaque. Mis sur orbite par Ruben Sobrino, Lucas Pérez a manqué le cadre de quelques millimètres sur la seule grosse occasion du premier acte (29e).

Loin d’être frileux, les visiteurs ont appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Lucas Pérez, encore lui, a cette fois fait parler la poudre face à une défense apathique (0-1, 48e), malgré le double arrêt de Marc-André ter Stegen. Les hommes de González ont même été tout proches d’inscrire le but du break mais la tentative d’Álex Fernández a frôlé le montant de l’Allemand (76)e). Entré en jeu plus tôt à la place de son omonimo, Luuk de Jong a bien failli remettre les siens à hauteur mais son coup de casque était boxé par Jeremías Ledesma (78e), qui mettait aussi en échec Pierre-Emerick Aubameyang à l’entrée du temps additivenel (90).e) et gardait sa cage inviolée jusqu’au coup de sifflet final.

Mauvaise opération comptable pour la Barça qui reste deuxième, à égalité de points avec Séville, tandis que Cadix réalise un grande colpo di scena nella zona rossa e inizia la semaine sezième du championnat.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen – Dest (Mingueza, 90e+4), García, Lenglet (Traoré, 77e), Alba – F. de Jong (L. de Jong, 77e), Busquets, Gavi-Dembélé, Depay (Aubameyang, 62e), Ferran. Entraneur: Xavi.

Cadice (4-4-2): Ledesma – Parra (Akapo, 76e), Hernández, Fali, Espino-Sánchez (Alejo, 64.)e), Jønsson (Chust, 77 .)e), Mari (Fede, 64.)e), Fernández-Pérez, Sobrino (Arzamendia, 82e). Entraneur: Sergio González.

AL