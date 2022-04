Primoz Roglic ne sera pas au départ de la Flèche wallonne 2022 : la composizione dell’équipe Jumbo-Visma, avec Vingegaard

Uno scorcio dell’épreuve spettacolare. En 2021, Primoz Roglic avait fait des premiers pas remarqués, lors de la Flèche wallonne, anticipant l’accélération de Julian Alaphilippe dans le Mur de Huy, avant de céder de peu face au champion du monde. Ce superbe duel ne connaîtra pas de deuxième acte cette année. Et pour cause : le Slovène ne figure pas dans la sélection de la Jumbo-Visma, annoncée ce mardi à la veille de la course.

a priori par précaution qu’il ne s’alignera pas sur les “ardennaises”, avec le Dauphiné pour prochain objectif, début juin. Ce n’est pas une sorpresa. Le forfait de Roglic pour la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège (24 aprile) se murmurait ce week-end dans la presse. aprile un Tour du Pays basco décevant (8e), le triple tenant du titre de la Vuelta aurait besoin de repos, en raison d’une douleur derrière un genou. C’estpar précaution qu’il ne s’alignera pas sur les “ardennaises”, avec le Dauphiné pour prochain objectif, début juin.

Duello irrespirabile: Roglic a anticipé, Alaphilippe a fini par le croquer

Fleche Vallone Le Mur de Huy est son royaume : les trois Flèches glorieuses d’Alaphilippe HIER À 12:41

Van Aert au départ de Liegi-Bastogne-Liegi

La Jumbo-Visma presentera tout de même une belle équipe, mercredi. Jonas Vingegaard, delfino di Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France, sera de la partie, tout comme Tiesj Benoot, recente 3e dell’Amstel Gold Race. L’esperimento Robert Gesink (35 ans), Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Michel Hessmann et Gijs Leemreize complètent la formazione néerlandaise.

Wout van Aert, dont le gabarit n’est pas adapté à un final comme celui de mercredi, rechargera donc les batterie cette semaine, après sa deuxième place alla Roubaix . Mais dimanche, il compte bien s’attaquer à la Doyenne. L’aura à Liège l’opportunité de terminer de manière glorieuse une campagne de classiques fortement perturbée par le Covid-19, qui l’a privé du Tour des Flandres et de l’Amstel.

Le Mur de Huy est son royaume : les trois Flèches glorieuses d’Alaphilippe

Parigi – Roubaix 45,79 km/h : ce Paris-Roubaix est le plus rapide de l’histoire HIER À 15:05