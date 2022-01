Voci recenti di trasferimento 14/01: Tillmans – Bastian – Benkovic – Mayoral Moya – Villar del Fraile – Zigrova – Bongiovani – Menez

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Scoprilo prima qui! Tielemans – Bastien – Benkovi – Mayoral Moya – Villar del Fraile – Zhegrova – Bongiovanni – Menez

La Roma ha prestato giocatori alla Spagna

La Roma ha appena annunciato le sue partenze in prestito da Borja Mayoral e Gonzalo Villar fino al termine della stagione per il Getafe. In un campionato molto difficile, il club spagnolo è attualmente al 17° posto nel campionato spagnolo.

Gonzalo Villar, arrivato in giallorosso a gennaio 2020, ha raggiunto 64 volte la maglia rumena, di cui 42 in campionato italiano, e rafforzerà quindi il centrocampo degli Azulones. Dal canto suo, Borja Mayoral, l’attaccante 24enne, è arrivato alla Roma nell’ottobre 2020 in 56 partite e ha segnato 18 gol con La Love.

🤝 Borja Mayoral e Gonzalo Villar ceduti a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, al Getafe Buona fortuna ragazzi! 📄 https://t.co/02KkP1DzHd#ASRoma pic.twitter.com/dktZhDmXEz – AS Roma (ufficiale ASRoma) 13 gennaio 2022

Filip Benkovic arriva all’Udinese

Dopo la risoluzione del contratto con il Leicester, il difensore centrale croato Filip Benkovic ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con l’Udinese.

Jeremy Menez (ex Paris Saint-Germain, ex Milan, ex Roma) a Malta

Jérémy Ménez gioca a malapena alla Reggina, in Serie B. Deve arrivare a una meta a dir poco fantastica! (Per saperne di più)

Adrien Bongiovanni mette un coniglio a Patro Eisden… per entrare nello Stendardo?

Adrien Bongiovanni, talentuoso ex allenatore del Patro Eisden, è stato annunciato in National 1. Tuttavia, il club guidato da Stijn Stijnen ha appena annunciato la fine della loro collaborazione. (Per saperne di più)

Samuel Bastian Interessato alla Rivoluzione del New England (MLS)

Samuel Bastien rimane un titolare importante allo Standard de Liege ma si avvicina alla scadenza del suo contratto nel 2023. È un buon momento per partire? (Per saperne di più)

L’ex talento del Genk Edon Zhegrova suscita l’interesse di molti club della Ligue 1

Edo Zhegrova era un talento brillante che si è allenato a Sint-Truiden e Genk, ma ha lasciato il Limburgo abbastanza presto per l’FC Basel. (Per saperne di più)

Wilma Vaughn estende lo standard femminile

Standard ha annunciato un prolungamento del contratto per uno dei suoi giovani talenti. (Per saperne di più)