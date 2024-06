Tsitsipas è in pericolo, Swiatek e Gauff sono veloci, in video la sfida tra Djokovic e Musetti

Foto di copertina: Suzanne Lenglen Court, a Parigi, 26 maggio 2024. Bertrand Guay/AFP

Benvenuti in questa diretta dedicata all’ottava giornata del tabellone principale del Roland Garros Tennis Championship. Le cose (molto) serie iniziano con gli scontri tra i candidati e gli outsider seri. Dai primi scambi agli ultimi colpi di racchetta, vi racconteremo tutto quello che accadrà a Porte d’Auteuil, fino alla fine della sessione notturna.

I titoli di oggi

In particolare, sarà assente la stella spagnola Carlos Alcaraz, in cambio di un altro giovane, il canadese Felix Auger-Aliassime. In campo ci saranno anche Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner per gli uomini, e Iga Swiatek, Coco Gauff e Ons Jabeur per le donne.

Per il francese oggi sarà una curva, e non una curva qualsiasi! Dopo aver entusiasmato i tifosi durante i suoi primi tre turni, Corentin Moute torna domenica sul campo del Roland Garros durante la sessione serale. E avrà un grosso pezzo contro di lui sotto forma di Jannik Sinner, numero 2 al mondo e recente vincitore dell’Australian Open.

