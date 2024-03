Iniziamo i nostri Mondiali Esclusa: intervista al “Little Brother” di Randall Kolo Mwani!

Robert Lewandowski ha guadagnato ben 45 milioni di euro nell'estate del 2022 dal Bayern Monaco ed è stato la stella della finestra di mercato del Barcellona. Ha risposto rapidamente alle aspettative riposte su di lui. Nel suo primo anno in Catalogna, ha segnato 33 gol in 46 partite in tutte le competizioni portando la sua squadra al titolo del campionato spagnolo. Quest'anno ha già segnato 20 gol anche se la sua squadra ha più difficoltà. La sua forma rimane brillante e smentisce le numerose voci di partenza che circondano il suo futuro a breve termine, in particolare quest'estate.

Lewandowski-Atletico Madrid?

L’Arabia Saudita, guardando sempre agli anni ’30, osserva l’evolversi della sua situazione. Ma stamattina abbiamo imparato nelle colonne gli sport È probabile che l'Atletico Madrid sia interessato al trasferimento. In passato, i Colchoneros hanno già fatto mosse per i capocannonieri del Barcellona, ​​​​David Villa, Luis Suarez o anche Memphis Depay più recentemente. La trattativa al momento sembra complicata, visto che il giocatore ha un contratto biennale con il Barcellona, ​​che ha recentemente accettato il suo desiderio di restare: “Resto al Barcellona. Mi trovo molto bene in città, e la mia famiglia Anche noi siamo felici, molto felici.” Pubblicizza in colonne gli sport .