Hans Vanaken ha sentito i fischi di Jan Breidel e ha reagito rapidamente: tutto calcio

Hans Vanaken ha espresso il suo pensiero dopo l'impressionante vittoria per 3-1 della sua squadra sull'OHL. Vanaken, autore del gol decisivo su punizione al 62', ha condiviso i suoi pensieri sulla partita e sul periodo difficile che sta attraversando la sua squadra.

“Al momento giusto abbiamo segnato due gol, ma nel primo tempo abbiamo avuto poche occasioni, pochissime, e siamo stati fortunati a ritrovare l'1-1, al momento giusto. Nel secondo tempo abbiamo mollato”. “Molti gol. Abbiamo anche avuto un'occasione”, ha detto Vanaken. Segnare il terzo gol alle nostre spalle ci permette di essere più tranquilli”, ha detto, sottolineando la necessità di cogliere le opportunità al momento giusto.

Hans Vanaken sa che è difficile per il Club Brugge

La vittoria è stata ancora più importante per il Club Brugge, che sta attraversando un periodo difficile, come ha sottolineato Vanaken: “Siamo in un periodo difficile per noi e anche per i tifosi, stiamo trascinando la sconfitta al Molde. I tifosi vogliono vedere di più, ma stiamo anche cercando di fare del nostro meglio. “Siamo nelle qualificazioni e questo è il primo passo.”

Vanakin ha quindi sottolineato l'importanza di rimanere concentrati e di continuare a lavorare sodo nonostante le sfide affrontate. Questa vittoria rappresenta un passo avanti per il Club Brugge nel raggiungimento dei suoi obiettivi, ma Vanaken e la sua squadra si rendono conto che c'è ancora molto lavoro da fare per soddisfare le aspettative dei tifosi e lottare per il titolo.