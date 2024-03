Fulmineo poi Kevin De Bruyne si è arrabbiato nella partita contro il Liverpool, che sta facendo… Arsenal: “Fa bene che sia arrabbiato”

Il belga ora guida la Premier League. Ma non è necessariamente quello che pensavamo. Dopo aver fallito nel vedere Kevin De Bruyne e Jeremy Doku superare il Liverpool, è stato Leandro Trossard a risalire di due posizioni in classifica grazie al successo nei minuti di recupero contro il Brentford (2-1) e alla condivisione dello shock tra Reds e Citizens (1). -1).

Il pomeriggio di Anfield è iniziato alla grande per i City Red Devils (Doku è partito in panchina). Su uno splendido calcio d'angolo eseguito da Kevin De Bruyne, John Stones si è trovato uno contro uno sul primo palo (23esimo posto: 1-1). Settimo assist in campionato contro il Liverpool per il KDB. Solo Ryan Giggs (8), con il Manchester United, ha segnato più gol contro i Reds.

Sotto la pressione del pubblico, che fischiava ogni tocco di palla dell'avversario, il Liverpool è riuscito a pareggiare all'inizio del secondo tempo su calcio di rigore. Ciò è dovuto all'assenza dalla partita di Ederson che si è infortunato anche alla gamba mentre affrontava Darwin Nunez. Il portiere brasiliano ha addirittura dovuto cedere il posto dopo pochi minuti a Ortega.

L'altra uscita che ha contraddistinto la partita è stata quella di Kevin De Bruyne al posto di Mateo Kovacic (69). Insoddisfatto di questa scelta e di alcune azioni, il Diavolo Rosso ha fatto capire a Pep Guardiola e alla sua panchina di non essere affatto soddisfatto. “Ma è buonoPep Guardiola ha commentato a Sky Sport. Avrà la possibilità di rispondere nella prossima partita. Serviva un giocatore che tenesse la palla e Kovacic è davvero bravo in questo. Eravamo felici con Kevin. Non è un problema. Stiamo bene.”

Dooku cominciò a sudare

Jeremy Doku si è unito al gioco nello stesso momento. Avrebbe potuto regalare la vittoria al City se il suo tentativo di tiro al volo dopo un brillante overswing non avesse trovato il palo destro di Kelleherer alla fine della partita. D'altronde il Diavolo Rosso può essere contento che il suo intervento (alzare il piede sul petto di McAllister) non si sia concluso con un calcio di rigore.

Doku avrebbe potuto concedere un calcio di rigore al Liverpool. © AFP o i suoi concessori di licenza

“C'erano falli al 100% in tutte le zone del campo e forse un cartellino gialloJurgen Klopp ha criticato al microfono della BBC. Tutte le persone intorno a me con l'iPad dicevano: “Wow, è chiaro”. Forse i governanti possono nascondersi dietro la frase “né chiaro né ovvio”. Ma la cosa più importante per me è che possiamo giocare a calcio in questo modo. Ho visto un sacco di spettacoli emozionanti oggi. “Abbiamo dimostrato per la prima volta che siamo esattamente dove dobbiamo essere”.

Nello specifico nella corsa al titolo, con lo stesso numero di punti ottenuti dal nuovo capolista Arsenal (64), ma con una media negativa (-7). Percorsi cittadini per poco con 63 punti. ““Abbiamo ancora 10 partite da disputare e possono succedere molte cose”.“Guardiola avverte.