Hanno rubato 100 PS5. La giustizia francese decide: sarà il carcere

Due uomini della regione parigina avevano chiaramente gli occhi più grandi della loro pancia. Il 20 dicembre la polizia li ha arrestati con un centinaio di dispositivi PS5 rubati, e il danno totale ammontava a circa 100mila euro.

Centinaia di console PS5 sono state rubate da un centro di distribuzione Amazon

Nel periodo delle vacanze si ripete spesso la stessa storia: i furti di pacchi aumentano e, il più delle volte, non viene condotta alcuna indagine da parte della polizia. In questo caso particolare, quasi un centinaio di dispositivi PS5 sono scomparsi durante la consegna, spingendo il venditore Amazon a chiedersi. Soprattutto quello I furti ripetuti sono avvenuti in un luogo ben preciso.

Guarda la PS5 Slim

Dopo essere rimasti scioccati dal numero crescente di pacchi scomparsi dalla piattaforma di Réau, cittadina situata nella regione parigina, così come dalle numerose scatole trovate vuote, diversi responsabili della sicurezza di Amazon non sono rimasti con le mani in mano e hanno deciso di coinvolgere la polizia. Ovviamente, perdere alcuni pacchi è comune per Amazon, ma quando diverse centinaia di pacchi scompaiono dallo stesso posto, qualcosa è chiaramente sbagliato.

Ovviamente, in caso di furti ripetuti sulla piattaforma di distribuzione pacchi di Amazon, i primi ad essere sospettati sono generalmente gli stessi addetti alle consegne. Se non è sempre stato così, da allora è quello che è successo Le console mancanti, insieme ad altri prodotti rubati, sono stati ritrovati presso il corriere di Amazon Risiede a Vélizy-Villacoublay negli Yvelines.

I danni stimati da Amazon ammontano a circa 100.000 euro

Il principale sospettato, che ha subito ammesso i fatti, ha agito in collusione con il cugino e insieme ha rubato pacchi da Amazon per un valore di circa 100.000 euro. La polizia ha trovato il loro camion e l'abitazione del trasportatore Cento PS5 più profumo, monitor di PC, laptop oltre a prodotti più improbabili come una motosega.

La cosa interessante di questa storia è che da quel momento in poi i nostri due amici intendevano vendere il loro bottino al mercatoNessuno dei suoi cugini aveva la patente di guida. È ancora molto inquietante apprendere che almeno uno dei due uomini lavorava come fattorino per un'azienda di trasporti di Amazon.

Soprattutto è chiaro che i due uomini non avevano diritto a questo famoso miracolo natalizio. Dopo essere stati portati davanti al giudice il 22 dicembre, i due uomini sono riusciti ad ottenere il rinvio dell'udienza per preparare la loro difesa. risultati di gara, Si ritrovano direttamente in carcere in attesa della sentenza prevista per il 31 gennaio 2024.

Guarda la PS5 Slim