Hanno offerto a Svilar un contratto enorme

Già quando giocava per l’Anderlecht, il talento di Mile Svilar era riconosciuto. Dopo essere partito per il Benfica, il portiere ha avuto difficoltà a confermarlo.

Ma questa stagione è finalmente riuscita a esplodere. Approfittando del cambio di allenatore alla Roma, diventa titolare del campionato e le sue prestazioni eccezionali suscitano subito interesse, soprattutto in Premier League.

Contratto enorme

Alla Roma, però, non si parla di lasciare andare il giocatore. Sotto contratto fino al 2027 con i Giallorossi, secondo la stampa italiana dovrebbe vedergli un nuovo contratto fino al 2029 con un sensibile aggiustamento al rialzo.

Il nuovo contratto garantisce che il club italiano riceverà una grossa indennità di trasferimento in caso di partenza. E innanzitutto assicurarsi il suo posto per la prossima stagione, che forse sarà sinonimo di Champions League.

Ricordiamo che Svilar ha scelto la Serbia per la nazionale. Se vuole revocare la sua decisione e dichiarare di non aver giocato una partita ufficiale, la sua richiesta non verrà accettata e quindi non potrà giocare per il Belgio.