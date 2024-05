Zizo Burgess-Joris De Loor nel secondo turno delle qualificazioni: “Siamo pari”

Zizo Burgess ha spiegato: “Ho conosciuto Chidek incontrandolo ai tornei indoor alla fine dello scorso anno”. “Ha giocato bene, non dovrei sottovalutarlo. Ma la terra battuta non era una superficie adatta per lui. Allora ho giocato un po’ più largo per renderlo il più scomodo possibile. Ho fatto bene solo la percentuale delle prime di servizio”. è stato un po’ basso (41% ndr), ma è sempre bello poter fare meglio.”

Questo sarà il quarto confronto in pista tra Zizo Burgess e Joris De Lore, e il terzo quest’anno, dopo gli Australian Open e il Campionato ATP di Lille. Il primo ha vinto le qualifiche a Melbourne e il secondo si è preso la rivincita nell’Hauts-de-France.