Standard rifiuta due commenti di gioco mostrati su Zinkernagel e Raskin

Philip Zinckernagel è stato squalificato dall’Eupen-Standard sabato per una pericolosa interferenza su Paeshuyse, e lunedì è stata offerta una sospensione di due volte (e una terza sospensione della pena) dall’ufficio del pubblico ministero della Federazione belga. Questa proposta è accompagnata da una sanzione di 2.500 euro. In caso di sospensione, entrerà in vigore dal 9 novembre, il che significa che i danesi potranno giocare a Dender martedì.

Proposta di regolamento UB Parquet: Philip Zinkernagel (Incorpora il tweet) 15:00. Commento del 09.11.2022 comprese le 14.00. Il numero di dipendenti e 1 m. In attesa fino al 08.11.2023 compreso + 2500€ di multa effettiva – Royal Belgian FA (RoyalBelgianFA) 7 novembre 2022

I pubblici ministeri di UB vogliono anche punire Nicholas Raskin. Frustrato dopo la sconfitta di Liegi all’Eupen, il Roche medio (il cui errore di mano ha provocato un rigore eupenois) ha insultato l’arbitro dopo l’incontro. Ne ha parlato nella sua relazione. Quindi due partite sono in sospeso per Raskin dal… 23 novembre. Quindi perderà il volo per Gand il 23 dicembre e il ricevimento Saint-Tronde il 6 gennaio. A questa proposta è allegata una multa di € 2.000.

Transazioni di proposta UB Parquet: Nicholas Raskin (Incorpora il tweet) 2m. Sospensione dal 23.11.2022 + 2000 euro di multa effettiva – Royal Belgian FA (RoyalBelgianFA) 7 novembre 2022

Lo standard non ha accettato nessuna delle due proposte. Pertanto, martedì i due giocatori compariranno davanti alla Commissione Disciplinare.