Halle Berry aveva bevuto molto prima di questa foto del matrimonio

“È ufficiale…” ha scritto Halle Berry su Instagram, il 1 gennaio 2022, sottotitolando due foto. In un primo momento, scopriamo che l’americana sta scambiando un bacio con il suo compagno, Van Hunt, in quella che sembra essere una cappella. Per capire il vero significato della sua pubblicazione, bisognava guardare anche la seconda foto dove si annotava “È il 2022!”. Quindi è stato necessario leggere subito le due brevi frasi: “È ufficiale, è il 2022”. Ciò che molti non hanno fatto, compresa la stampa popolare che annunciava la 4a unione dei produttori di “Bruises”, per il bene del quale un ex combattente di arti marziali l’ha attaccata in tribunale.

E l’attrice tornado nella saga “X-Men” è andata dietro le quinte di questa foto e la nascita di questa battuta sul matrimonio, in “The Tonight Show”. “Ero con il mio ragazzo su un’isola. Abbiamo bevuto un bel po’ di drink al bar. Stavamo tornando nella nostra stanza quando siamo passati davanti a questa cappella. Dentro, abbiamo avuto un’idea pazza: fare una foto e mandarla a sua madre per dirle che ci siamo sposati. La foto era così bella che abbiamo pensato che avremmo raccontato questa barzelletta a tutti”.episodio Di Jimmy Fallon.

Halle Berry non si aspettava che lo scherzo si diffondesse. “L’abbiamo capito quando, entro cinque minuti dalla pubblicazione, abbiamo ricevuto le congratulazioni da Ava DuVernay e Dwayne Johnson. D’ora in poi, non farò più una presentazione su Instagram, perché so che nessuno sta scansionando le foto”, ha promesso .

(Base / JD)