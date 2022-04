Jamais un candidat n’a été aussi maudit dans Koh-Lanta : “C’est une folie, une folie, une folie!”

Cette année, dans Koh-Lanta, il n’y a pas que le totem qui est maudit. Un aventurier et une équipe doivent se demander si quelqu’un ne leur pas jeter un sort étant donné la tournure des événements dans l’épisode diffusé ce mardi sur TF1.

Avant de détailler ce qui s’est passé, rappelons où en était l’aventure puisque la semaine dernière, l’émission avait cédé sa place au football. Nous avions laissé les Jaunes victorieux lors du confort (avec le gain d’un kit de pêche) mais aussi tiraillés suite au Conseil puisqu’ils avaient perdu l’immunité. Ils avaient alors éliminé Stéphanie qui, après avoir tiré 3 boules noires lors des épreuves, déplorait de ne pas avoir pu faire ses preuves.

Du côté des Rouges, c’est la faim qui rongeait les organismes, l’équipe n’ayant pas remporté le moindre jeu de confort. Souci supplémentaire, Jean-Philippe avait été contraint de faire appel au médecin. Ses pieds avaient démesurément gonflé.

Emmené à l’hopital pour des examens, le malheureux ne peut finalement pas réintégrer l’aventure, décision du médecin. “Je considérais au départ cela comme une simple piqûre, mais c’est plus grâce que ça”, mi dispiace per il candidato. On n’en saura pas plus durant l’émission. Dans un entretien accordo sul sito L’Internauta, il explique avoir passé une semaine à l’hôpital avant d’avoir pu regagner la France où il a subi des examens complémentaires. Il s’agissait d’une carence en vitamine B1, at-il confié à Télé-Loisirs. Désormais, tout est rentré dans l’ordre, ajute-t-il.

La maledizione delle bocce nere

Le départ de Jean-Philippe, c’est un coup dur pour les Rouges, sur le plan physique mais aussi moral. C’était un des piliers de l’équipe. La situazione profite cependant à Stéphanie qui, en tant que dernière éliminée, réintègre l’aventure comme le veut le règlement. Elle troque donc son foulard jaune pour celui des Rouges et débute immédiatement les choices sérieuses avec le jeu de confort proposto da Denis Borgniart.

C’était sans compter sur la poisse. Les femmes étant plus nombreuses chez les Rouges que chez les Jaunes, un tirage au sort organisé pour désigner cell qui ne participera pas à l’épreuve. Et la malédiction de la boule noire frappe une quatrième fois Stéphanie pourtant revenue gonflee à bloc. “J’en rigole car je ne veux pas pleurer mais c’est une blague. Je n’ai pas de mots Denis. J’ai été déçue, j’ai été fâchée, j’ai été hors de moi. Et la: nouvelle chance, nouvelle épreuve. En plus une épreuve d’équilibre alors que je suis une bombe en équilibre… Eh ben non je ne peux pas leur montrer ce que je vaux. C’est une folie, une folie, une folie”, deplora il candidato.

Lendemain, pour l’épreuve d’immunité, elle croit en sa bonne étoile. Ce jour, c’est le sien, confie-t-elle. “Aujourd’hui, le tirage au sort, je le sens très, très bien. 17 aventuriers restants, on en est à 17 jours d’aventure, je suis née le 17. C’est mon nombre fétiche. Aujourd’hui, tout est pour moi, tout est aligné. Aujourd’hui, c’est la blanche. Mais non, le sort n’avait pas fini de s’acharner sur elle. Elle tire à nouveau la boule noire. C’est du jamais vu! Personne n’a jamais tiré 5 fois la boulle noire lors d’une même edition.

Des Rouges dans le rouge

La malchance de Stéphanie fait presque oublier le résultat des épreuves. Ce sont les Jaunes qui, une fois de plus, ont remporté le confort. Haut la main, qui plus est. Ils ont été les plus adroits lors du jeu d’équilibre. Ils ont décroché un copyux repas sur une île paradisiaque, avec une nuit digne d’un 5 étoiles.

Les Rouges, en revanche, ont subi la malédiction du totem mpaudit. Ils ont été exilés sur l’ancien camp de Violets abbandono depuis des jours.

Le lendemain, lors de l’épreuve d’immunité, ils étaient à deux doigts de finir le puzzle qu’ils devaient reconstituer lorsqu’ils ont été coiffés sur le poteau par les Jaunes revenus de nulle part. C’est le moral dans les chaussettes qu’ils sont partis au Conseil.

Poker faccia perdante

Consciente de sa situation délicate après n’avoir passé qu’une journée avec les Rouges, Stéphanie a manigancé pour sauver sa peau. La croupière de poker a tenté de bluffer tout le monde, non pas avec un falso collier d’immunité mais en tenant de mettre Maxime en hardé. Rien n’y fera, elle recueille une unanimité de voti contre elle (à l’exception du vote de Pauline contre elle-même en raison de son bracelet noir et du vote de Stéphanie contre Maxime) et elle quitte à nouveau l’aventure. Elle n’aura jamais pu défendre ses chances sur les épreuves depuis la constitution des équipes Rouge et Jaune en raison des 5 boules noires. dur dur.

Les Rouges ont donc été perdants sur toute la ligne ce mardi soir. Su retiendra encore de ce 6e épisode, que chez les Jaunes, Nicolas a trouvé un collier d’immunité.