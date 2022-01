Il cantante Suleiman diventa per la prima volta padre: l’amica Vita reagisce alla notizia

Ve l’abbiamo detto qualche giorno fa, il cantante Suleiman è diventato padre per la prima volta. Ha voluto condividere questa felice notizia con i suoi fan tramite i suoi social network.

Ma in un breve video ha detto che il suo bambino è nato prematuro di due mesi. Attualmente è ricoverata in ospedale per ricevere le cure necessarie. “L’amore non è mai molto se sai quanto amo il tuo cuoricino dietro. E se soffri, troverai migliaia di ti amo tra le mie braccia. Gli scrive in un post a lui dedicato sul suo account Instagram.

Mi mancherai ogni giorno

La reazione della sua amica Vita a questa grande notizia. “Nipote amorevole”, scrive la cantante sotto la foto di Salomone e sua figlia. Vita e Suleiman hanno formato un duetto per diversi mesi e hanno cantato insieme diversi titoli. Hanno terminato la loro collaborazione lo scorso novembre. “Non ho mai incontrato un cantante o un amico, ho incontrato qualcuno della mia famiglia, come se dovessimo trovarci. Mi hai aiutato a essere una persona migliore e mi mancherai ogni giorno quando ci fermeremo”, disse il cantante.

Da parte sua, Vita si prepara ad accogliere il suo terzo figlio.