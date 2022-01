Cyril Hanouna torna sullo scambio muscolare tra Melenchon e Zemmour: “I telespettatori hanno visto un vero spettacolo ieri”

Questo giovedì sera, Cyril Hanoun ha ricevuto Jean-Luc Melenchon nel programma “Face à Baba” in C8. Mentre discuteva con il polemista Eric Zemmour sulla delicata questione dell’immigrazione, il candidato di La France Insoumise è stato respinto. Visibilmente infastidito dalle parole del suo avversario nella corsa all’Eliseo, Melenchon dichiarò in privato “Al suo posto, il cane”. La sequenza ha suscitato molto scalpore e gli è valsa molte critiche.

Su invito di Jean-Marc Morandini, Cyril Hanoun è tornato su questo lapsus. “C’era un grande corridoio la scorsa notte dove Eric Zemmour e Jean-Luc Mélenchon litigavano l’uno sull’altro. Contro Eric Zemmour, è stato più un gioco verbale che uno scambio di due spettacoli reali. era più in mostraL’ospite principale di C8 è ammesso.Nel mio programma, i politici hanno l’impressione di poter andare avanti (…). A volte vedi cose che non vedrai in un altro show. Jean-Luc Melenchon si sentiva molto a suo agio con me, quindi forse è stato più naturale del solitoAffettuoso ha detto ancora una volta, che ha sentito che gli spettatori hanno ricevuto un “vero spettacolo” giovedì sera.

Trovare il giusto equilibrio

Tuttavia, il presentatore di “Touche pas à mon poste” ha insistito sull’importanza di fornire contenuti informativi al suo pubblico. “Solo perché sono affettuosi non significa che le persone non vogliano il fondo. Bisogna trovare il giusto equilibrio per interessare i giovani alla politica ed essere più leggeri di quanto non possano fare in altri spettacoli tradizionali.“.

Il prossimo programma “Face à Baba” sarà ospite di Repubblica, Valerie Pecres, prima dell’uscita del numero dedicato a Marine Le Pen, individuata anche da Hanouna.