L’elettricità in Belgio sarà quasi gratuita a Capodanno

Inserito il 30/12/2022 alle 21:26 Tempo di lettura: 1 minuto



ilL’elettricità in Belgio sarà praticamente gratuita a Capodanno, secondo la panoramica quotidiana sullo spot exchange Epex. Per l’elettricità fornita il sabato, il prezzo medio nel nostro Paese sarà di 5,76 euro per MWh. L’orario più caro sarà tra le 18 e le 19 (27,93 euro), ma nell’ultima ora dell’anno scenderà a 0,13 euro per MWh.







Il prezzo giornaliero dell’energia elettrica è in calo da diversi giorni di fila, anche a causa della quantità record di energia eolica prodotta negli ultimi giorni. Contano anche il clima molto mite e il fatto che molte attività chiudono per le festività natalizie e quindi il calo della domanda.

La tariffa media giornaliera di sabato sarà la più bassa di quest’anno.

Al 31 dicembre 2021 l’elettricità è più cara: il prezzo un giorno fa La media è stata di 9,68 euro per MWh. Ad agosto si è registrato un picco di 700,41 euro per MWh.