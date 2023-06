Guida interattiva per i medici

Approfitta della conoscenza della comunità Sermo di oltre un milione di medici e ottieni risposte alle tue domande in pochi minuti

Sappiamo tutti che il settore sanitario sta cambiando più velocemente che mai. Con l’emergere di così tante nuove opzioni terapeutiche, molti operatori sanitari si sentono sopraffatti o nutrono preoccupazioni circa la sicurezza e l’efficacia di questi nuovi trattamenti.

Cari professionisti della salute, dimenticate le vostre preoccupazioni. Egli parla, la più grande comunità di medici al mondo, ha svolto il lavoro per te. Abbiamo chiesto alla nostra comunità globale di oltre un milione di medici di darci la loro opinione sulle più grandi tendenze della tecnologia sanitaria del 2023 e abbiamo ricevuto 1.220 risposte.

Di seguito, forniamo una panoramica delle sei tendenze mediche più promettenti per il 2023. Sentiti libero di farlo Richiedi il rapporto completo Per fare riferimento a tutti i nostri dati e misure che puoi applicare nella tua pratica clinica.

Trend n. 1 – Segni vitali

I biomarcatori sono ora utilizzati in tutte le fasi dello sviluppo di farmaci e trattamenti, dall’arricchimento, stratificazione e selezione dei pazienti alla sicurezza, efficacia e valutazione. Questo livello di personalizzazione della medicina sta diventando sempre più importante poiché sempre più persone si trovano ad affrontare malattie e condizioni che richiedono regimi terapeutici mirati.

Oltre il 45% dei medici intervistati da Sermo in realtà consiglia di testare i segni vitali ai propri pazienti, giornalmente, settimanalmente o mensilmente.

Trend Nº 2 – Intelligenza artificiale e strumento ChatGPT per la salute

La potenza del nuovo software di intelligenza artificiale (AI), in particolare ChatGPT, è stata ampiamente propagandata dai media. Ed è probabile che i tuoi colleghi siano già interessati a questa nuova direzione. Il 77% dei medici intervistati ha detto “ Vedi il potenziale Intelligenza Artificiale e ChatGPT per la Sanità.

Direzione numero 3 – medicina personalizzata

In un mondo in cui farmaci e trattamenti medici vengono immessi sul mercato a una velocità senza precedenti, la medicina personalizzata, i test sui biomarcatori e l’intelligenza artificiale continueranno a garantire un miglioramento continuo dei risultati per i pazienti. Questa è una tendenza importante che non è pronta ad andare via e interesserà tutti gli operatori sanitari.

Il 34% dei medici intervistati ha affermato che questa era l’innovazione terapeutica su cui contavano di più nel 2023 (di gran lunga l’opzione più scelta).

Trend n. 4 – Indossabili

I dispositivi indossabili hanno catapultato molti sin dalle loro prime incarnazioni come semplici fitness tracker. I dispositivi indossabili di oggi forniscono agli utenti dati e informazioni sulla salute all’avanguardia, consentendo alle persone di essere più proattive riguardo alla propria salute.

I medici riconoscono che i dispositivi indossabili offrono una soluzione semplice per il monitoraggio continuo e remoto, che può essere rivisto e analizzato con i pazienti. Ecco perché il 19% dei medici intervistati ha affermato che gli strumenti digitali e i dispositivi indossabili che consentono il monitoraggio remoto dei pazienti sono le innovazioni più attese nel 2023 (la seconda opzione più scelta).

Trend n. 5 – Tecnologia RNA messaggero

Prescriveresti terapie mRNA ai tuoi pazienti? Secondo il nostro sondaggio Sermo su 1.220 medici, il 76% di loro ha detto di sì.

I medici dovrebbero prepararsi a un’ondata di investimenti e ricerca mirata ad aumentare l’accesso alla tecnologia dell’mRNA e alle sue applicazioni in tutto il mondo. Inoltre, preparati a parlare più spesso con i pazienti di questa nuova area della tecnologia sanitaria.

Trend n. 6 – telemedicina

Non c’è dubbio che il 2023 sarà un altro grande anno per la telemedicina. Questo sistema sanitario abilitato alla tecnologia sta godendo di un enorme impulso sulla scia della pandemia di COVID-19. Sebbene abbia molti vantaggi, una delle critiche principali è la mancanza di contatti personali. Abbiamo chiesto ai nostri membri: quale percentuale dei vostri servizi dovrebbe essere fornita tramite consulenze di telemedicina? Richiedi il rapporto e unisciti alla conversazione.

Grazie per averci letto finora. Il grande potenziale di queste tecnologie sanitarie avanzate dovrebbe ormai esserti chiaro. Dalla tecnologia dell’RNA messaggero e dalla medicina personalizzata ai biomarcatori e all’intelligenza artificiale, questi nuovi sviluppi tecnologici ci mostrano le straordinarie possibilità future.

Ma questo non conclude il nostro rapporto. Questa è solo una panoramica. Non possiamo coprire completamente queste tendenze in questo articolo. chiedere Rapporto completo oggi per saperne di più.

