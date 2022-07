Guerra in Ucraina: la Russia finirà presto le “armi moderne”?

L’intelligence britannica ha affermato di aver raccolto informazioni che indicherebbero la diminuzione delle riserve russe di armi di precisione.

Il 27 giugno un missile russo ha colpito un centro commerciale che ospitava più di mille civili. Almeno dieci persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite. – Agenzia di stampa Francia.







di Belga

Pubblicato il 07/2/2022 alle 14:35 Tempo di lettura: 1 minuto



IlLa Russia presto esaurirà le “armi moderne” da usare nella sua guerra contro l’Ucraina. Ciò è stato confermato dai servizi di intelligence del ministero della Difesa britannico nel loro ultimo aggiornamento di sabato.







Secondo i servizi di intelligence, la Russia ha recentemente utilizzato i cosiddetti missili anti-nave negli attacchi a terra, mentre questi missili hanno lo scopo di disabilitare navi o barche. Ciò potrebbe indicare che la Russia sta finendo le armi di precisione.

Si ritiene che il missile antinave KH-32 sia stato utilizzato in un attacco a un centro commerciale nella città ucraina di Kremenchug il 27 giugno. Questo missile, secondo gli inglesi, “non è ottimizzato per colpire con precisione bersagli a terra”. Inoltre, venerdì, un missile KH-22 meno preciso è stato utilizzato in un attacco a un condominio a Odessa.







Gli inglesi aggiornano quotidianamente la situazione in prima linea in Ucraina. La Russia denuncia regolarmente le informazioni dei servizi di intelligence britannici e descrive gli aggiornamenti come “propaganda”.