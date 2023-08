Guerra in Ucraina: la Russia attualmente utilizza la “strategia vecchia di 200 anni”

C’è l’Ucraina dietro l’attacco allo strategico ponte di Crimea: civili uccisi e ripresa del traffico

Rendendosi conto dell’importanza di questo ponte per il nemico, negli ultimi mesi gli ucraini hanno intensificato i tentativi di attacco. Il più recente risale al 17 luglio, quando i droni della marina distrussero l’edificio. Di fronte a questo pericolo, i russi hanno analizzato la situazione e hanno preso le precauzioni necessarie. Secondo l’intelligence militare ucraina, che si basa sulle immagini satellitari, la Russia ha attuato un piano per affondare sei navi ponendo barriere protettive tra di loro.

Come citato HLNCitato da Sky News, l’analista della difesa britannico Michael Clarke ha parlato di questa tecnologia russa. “È una zona molto grande, quindi hai bisogno di una serie di navi con una sorta di barriera tra loro, come catene o reti d’acciaio, per impedire a qualsiasi cosa di passare.”, lui spiega. Prima di aggiungere: “Gli ucraini hanno sviluppato una nuova tecnologia intelligente e la Russia sta rispondendo con una strategia vecchia di 200 anni”.

Sicuramente una vecchia strategia, ma qual è la sua efficacia? Su questo argomento le opinioni divergono. Per Michael Clarke, lo è “Potrebbe essere il modo migliore a disposizione della Russia per prevenire gli attacchi di droni marittimi”. Ma secondo Stephen Wright, esperto britannico di droni, questa tecnologia russa non funzionerà. “Posso dire che queste ‘barriere’ potrebbero essere utili contro un altro tipo di attacco, ad esempio contro una grande nave dirottata che vuole ancorarsi al ponte, o anche contro i sottomarini. Ma non contro un’arma così piccola e agile di una singola arma.” aerei marini senza pilota, Lo ha detto a Insider.