La siccità del Canale di Panama ci farà pensare diversamente?

Il Canale di Panama è un importante gioco economico: Il 6% del commercio marittimo globale Passa attraverso questo canale, che collega l’Oceano Atlantico con l’Oceano Pacifico. L’incidente della Ever Given, una nave portacontainer bloccata nel Canale di Suez, che collega il Mar Mediterraneo al Mar Rosso, due anni fa ha dimostrato che basta un granello di sabbia per fermare il commercio globale.

Ma a differenza di questo episodio del 2021, se il Canale di Panama sarà interessato, non sarà a causa di un incidente, ma a causa del riscaldamento globale. Per comprendere l’impatto ambientale dell’interruzione del traffico fluviale, dobbiamo tornare alla costruzione del Canale di Panama nel 1914. A quel tempo era impossibile scavare un canale. Quindi abbiamo costruito Passerella sopraelevata : Le barche salgono tre chiuse all’ingresso e scendono altre tre chiuse all’uscita.

Per rifornire queste chiuse furono scavati due laghi artificiali: Al Lago Gatun e il Lago Alajuela. Questi laghi sono pieni di acqua dolce. È l’acqua di questi laghi che viene pompata per irrigare il canale e poi rilasciata in mare, e la BBC ha stimato a giugno che sarebbero necessari nove miliardi di litri di acqua dolce… al giorno per far funzionare le chiuse.

Tuttavia, nel 2023, il lago Gatun raggiungerà il livello più basso di sempre Mancanza di pioggia E da qui consumo umano. L’attività del canale ha infatti attratto una grande città, Panama City, dove sulle sue sponde vivono due milioni di persone. Quest’opera gigantesca, concepita più di un secolo fa, si indebolisce quando cambia il contesto, ad esempio climatico.