Guerra in Ucraina: il leader ceceno Kadyrov promosso colonnello da Putin

“Il presidente russo mi ha concesso il grado di colonnello. Il decreto è stato pubblicato (…) Vladimir Vladimirovich mi ha informato personalmente e si è congratulato con me”, ha scritto Kadyrov in un telegramma, dicendo di essere “molto grato” per “l’alta stima” per (suoi) meriti.

Il grado di colonnello è il terzo grado di comando più alto nella gerarchia militare russa, dopo il grado di generale dell’esercito e comandante di campo.

Il leader ceceno era già un generale tre volte prima di questa promozione: le forze armate del ministero dell’Interno, la polizia e la Guardia nazionale cecena.

Il signor Kadyrov, che è stato criticato dalle ONG internazionali per gravi violazioni dei diritti umani nella sua repubblica, è stato molto attivo dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina.

Unità cecene, inclusa la famigerata milizia di Kadyrov, “Kadyrovtsy”, stanno combattendo lì a fianco delle forze regolari russe.

Lunedì, il signor Kadyrov ha annunciato la sua intenzione di mandare tre dei suoi figli adolescenti a combattere in Ucraina, mentre chiedeva Uso di “armi nucleari a bassa energia” Di fronte alle difficoltà incontrate dalle forze russe.

Il Cremlino lunedì ha elogiato il “contributo eroico” di Kadyrov all’attacco all’Ucraina.