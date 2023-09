I documenti relativi al principe Andrea rimarranno segreti fino al 2065: una decisione “assurda”.

Uno dei biografi aveva richiesto queste informazioni, secondo il quotidiano britannico The Independent, perché voleva saperne di più sui viaggi di lavoro del principe e sui suoi rapporti con personaggi come Jeffrey Epstein. Se Andrew fosse ancora vivo nel 2065, avrebbe 104 anni.

Accusa di violenza sessuale: il principe Andrea vuole convincere Virginia Giuffre a scusarsi

Il principe Andrew, ora 63enne, è stato rappresentante speciale del Regno Unito per il commercio e l’industria tra il 2001 e il 2011. Il fratello di re Carlo fece molti viaggi d’affari durante questo periodo, ma i documenti che lo riguardano rimarranno sigillati per decenni. Il biografo Andrew Looney definisce la decisione “ridicola”. Normalmente i documenti relativi alla famiglia reale non possono essere richiesti, ma Andrew Looney ritiene che oggi non sia così perché Andrew ricopriva una carica governativa, pagata con i soldi dei contribuenti britannici.

Continuano le rivelazioni del principe Andrea: ‘Ogni notte c’è una donna diversa nella sua camera da letto’

Andrew è stato costretto a lasciare la sua posizione quando è emersa una foto del principe nel 2011 con Jeffrey Epstein, un ricco uomo d’affari che in precedenza aveva scontato una pena detentiva per crimini sessuali. Una delle vittime di Epstein afferma di essere stata “prestata” ad Andrew nel 2001. Lo ha accusato di violenza sessuale e lo ha citato in giudizio. lo scorso febbraio, Andrew si stabilì con la donna per un importo sconosciuto. Andrew è stato anche costretto a dimettersi dalle sue responsabilità con la famiglia reale nel 2019 a causa delle accuse.