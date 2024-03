Green label, Parcoursup, sconti medicina… Cosa cambierà dal 1° aprile 2024?

Francia – Non è un pesce d'aprile: come all'inizio di ogni mese, da lunedì 1 aprile 2024, nella vita dei francesi si verificheranno tanti cambiamenti. Tra questi troviamo in particolare la rivalutazione delle prestazioni sociali Per tenere il passo con l’inflazioneTermine ultimo per inviare i tuoi desideri parcoresp O L'adesivo verde scompare.

L'Huff Post Valuta le nuove funzionalità che entreranno in vigore per questo quarto mese dell'anno.

• L'adesivo verde scompare dal parabrezza

È obbligatorio dal 1986 e scade il primo lunedì di aprile. Là Vignetta ver, che consente di indicare che il veicolo è adeguatamente assicurato, non è più obbligatorio. Quindi non corri più il rischio di ricevere una multa da 135 euro se non è bloccato sul parabrezza della tua auto.

Tuttavia, l’assicurazione della tua auto rimane obbligatoria. Il bollino e la carta verde verranno sostituiti con una voce nel file FAV, che è il file del veicolo assicurato. La compagnia assicurativa intraprende questo processo entro 72 ore dalla conclusione del contratto.

Durante il controllo le forze dell'ordine avranno accesso diretto a questi dati, senza che il conducente del veicolo debba fornire alcun documento. Unica eccezione: entro 15 giorni dalla firma del contratto assicurativo dovete fornire a “Memorandum del veicolo assicurato” Inserito dalle compagnie di assicurazione. Per essere sicuro di non riscontrare problemi durante i controlli, puoi conservare una copia cartacea di questo documento nella tua auto durante tutto l'anno.

• CRevisione tecnica obbligatoria delle due ruote

È la fine di A Lunga saga. Costretto dalla giustiziail governo ha dovuto decidere di mettere Monitoraggio tecnico Per veicoli a due ruote. Tutti gli scooter, le motociclette e i buggy dovranno transitarvi ogni tre anni a partire dal 15 aprile 2024. Alcuni veicoli restano esentati dalla revisione tecnica: motociclette da collezione (prima del 1960) o utilizzate in competizioni sportive come enduro o trial, nonché quad. Omologato come veicolo agricolo.

• Rivalutazione delle prestazioni sociali

Come ogni anno, il 1° aprile, le prestazioni sociali legate all’inflazione vengono rivalutate. Quest’anno sono aumentati del 4,6%. Riguarda tutta l'assistenza sociale, in particolare il Reddito di solidarietà attiva (Rsa) – che passa da 607,75 a 635,70 euro al mese per persona – oppure il bonus di attività, l'assegno familiare, l'assegno per adulti disabili (Aah) o anche l'aiuto abitativo (Apl). ).

• Euro aggiuntivi per i medicinali

A partire dal 31 marzo 2024 i costi dei farmaci e delle cure aumenteranno. quantità Sconti mediciCiò raddoppierà l'importo che lo Stato detrarrà dal risarcimento di cui beneficiano i francesi quando pagano medicinali o cure mediche.

Si passa così a 1 euro per i fondi per farmaci e procedure mediche accessorie, a 2 euro per interventi e consulenze effettuate dai medici, esami e test biomedici e infine a 4 euro per il trasporto sanitario.

• Scadenza per gli auguri di Parcoursup

Il 3 aprile 2024 segna la fine del periodo necessario per completare la tua pratica e convalidare le tue selezioni su Parcoursup. Poi, a partire dal 30 maggio, inizieranno ad arrivare gradualmente le proposte di ammissione alla formazione.

Il 3 aprile 2024 segna la fine del periodo necessario per completare la tua pratica e convalidare le tue selezioni su Parcoursup. Poi, a partire dal 30 maggio, inizieranno ad arrivare gradualmente le proposte di ammissione alla formazione.

• La fine delle vacanze invernali

Il periodo di pausa invernale, iniziato il 1 novembre 2023, terminerà lunedì 1 aprile. Per cinque mesi, ai proprietari è stato vietato di sfrattare gli inquilini per motivi quali mancato pagamento dell'affitto, molestie o mancato rispetto delle norme sulla proprietà condivisa. Questa misura mira a tutelare i soggetti che rischiano di ritrovarsi senza alloggio durante i mesi più freddi dell'anno.

