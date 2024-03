Salute: esame del sangue per diagnosticare il bipolare Salute: esame del sangue per diagnosticare il bipolare

I disturbi bipolari colpiscono più di 1,5 milioni di persone in Francia. La diagnosi, che può essere lunga, sarà più semplice grazie alla commercializzazione dell'esame del sangue.

Un nuovo esame del sangue per differenziare la depressione dalla depressione Disturbi bipolari Potrebbe consentire di diagnosticare la malattia entro quattro settimane, rispetto agli attuali 8-10 anni. Oltre al decorso del trattamento, il test si basa sulla sequenza dell’acido ribonucleico (RNA), la molecola che trasporta l’informazione genetica, che può essere analizzata utilizzando l’intelligenza artificiale. Disponibile da lunedì 1 aprile, questo test non è unanime. “Questo è un buon approccio in termini di diagnosi e miglioramento della cura. D’altro canto questo test pone un problema proprio perché non è stato sufficientemente validato scientificamente per essere commercializzato.“, Nuance Boris Chomet, psichiatra, insegnante e ricercatore presso l'Inserm.

Più di un milione di persone sono affette da disturbo bipolare

Il test non è stato approvato dall’Autorità Suprema della Sanità. Pertanto non verrà rimborsato e il paziente dovrà pagare il prezzo di 899 euro. Attualmente, ci vuole molto tempo per diagnosticare i disturbi bipolari. Secondo le autorità sanitarie, i disturbi bipolari colpiscono tra l’1% e il 3% della popolazione francese, ovvero più di un milione di persone.