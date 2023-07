Questo interessante antenato dell’elefante abitava la Florida circa 5,5 milioni di anni fa

In rapporto Rilasciato nel maggio 2023, il Florida Museum of Natural History descrive il fossile come uno scheletro di Gomphothera. Ha completato questo periodo in Florida ed è tra i migliori del Nord America. »

Secondo il comunicato stampa, circa cinque milioni e mezzo di anni fa, diversi Gomphotheres morirono su o vicino a un fiume in questa parte della Florida. Questo “cimitero” elenca i resti di un adulto lungo circa 2,5 metri e almeno sette giovani di questi animali preistorici della famiglia Gomphotheriidae (un parente di elefanti e mastodonti) vissuti durante il Miocene medio in Europa e il Pleistocene in America.

Rachel Narducci, presidente del Vertebrate Paleontology Group Museo Florida. Lo scenario in cui tutti gli animali muoiono contemporaneamente non è unico, ha precisato in un’intervista scienza popolare. In alternativa, la loro morte potrebbe essersi verificata nell’arco di diversi (o addirittura centinaia) anni e i loro corpi potrebbero essersi annidati in questo luogo, nel corso di milioni di anni.

La scoperta ci offre quindi una visione unica di questi esemplari preistorici di megafauna.

Uno degli scheletri di gomphotheres sarebbe il più completo trovato in Florida e Nord America

Jonathan Bloch, curatore di fossili di vertebrati presso il Florida Museum of Natural History, definisce la scoperta “la scoperta di una vita”. Ciò è comprensibile quando sappiamo che il più grande degli scheletri, quello di un Gomphother adulto, sarebbe l’esemplare più completo del periodo, mai scoperto in Florida.

Entrerà addirittura nella classifica dei più completi del Nord America, dall’alto di 2,5 metri, riporta il comunicato stampa del museo. Il cranio di un gomphothere adulto è lungo più di 2,7 metri con zanne presenti.

Questa è una grande sorpresa perché la precedente presenza di acqua nel sito di Moonbrook, dove sono stati scoperti i fossili, raramente conferma la presenza di resti intatti. Infatti, il movimento e/o la composizione dell’acqua influisce sul processo di fossilizzazione e conservazione. La successiva scoperta di gomphotheres completi fu particolarmente inaspettata.

