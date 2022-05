Quello che i tuoi occhi rivelano sulla tua salute

L’idea non è nuova e, con lo sviluppo delle tecnologie, gli occhi si riveleranno sempre più rilevanti per la diagnosi di un’ampia gamma di malattie. Infatti, per la sua parziale trasparenza, richiede metodiche di esame molto meno invasive rispetto ad altre parti del corpo.

Senza alcuna tecnologia, semplicemente guardando te (o i tuoi cari) negli occhi, puoi individuare da solo una serie di problemi di salute benigni, ma non solo. Di seguito sono riportati esempi specifici di alcune delle proprietà che è possibile analizzare.

Anomalia dilatazione pupillare

La pupilla, questo “buco nero” nel cuore dei nostri occhi, reagisce istantaneamente alla luce grazie all’iride (la parte colorata, costituita dalle fibre muscolari) che è in grado di contrarsi o espandersi come il diaframma di una macchina fotografica.

Si adatta diventando più piccolo in ambienti luminosi e più grande in ambienti bui. Questo è fantastico Di solito viene controllato il riflesso pupillare (o fotocinesi). dagli operatori sanitari.

Una risposta lenta o ritardata delle dimensioni della pupilla può essere un segno di molte malattie, comprese quelle gravi come Il morbo di AlzheimerCosì come l’effetto di droghe e abuso di droghe. Le pupille dilatate sono comuni nelle persone che assumono farmaci stimolanti, come la cocaina e le anfetamine. Gli alunni molto giovani possono essere visti nei tossicodipendenti.

Il colore “bianco degli occhi”

Un cambiamento nel colore della sclera (“il bianco dell’occhio”) indica che qualcosa non va…

Ad esempio, gli occhi arrossati e iniettati di sangue possono essere causati dall’abuso di alcol o droghe. Può anche essere dovuto a irritazioni o infezioni, che nella maggior parte dei casi si risolvono entro pochi giorni.

Se lo scolorimento persiste, può indicare un’infezione, un’infiammazione o una reazione più grave alle lenti a contatto o alle loro soluzioni. In casi estremi, un occhio rosso indica a glaucomauna debolezza che può portare alla cecità.

Un solido che diventa giallo è il segno più chiaro di a ittero (ittero) o altri danni al fegato. Le cause sottostanti variano ampiamente e questo ingiallimento della pelle e degli occhi è causato da un eccesso di bilirubina (un pigmento giallo) nel sangue quando il fegato non può espellerla normalmente. Includono l’infiammazione di questo organo (epatite), malattie ereditarie o autoimmuni, nonché alcuni farmaci, virus o tumori.

sanguinamento degli occhi

Una piccola macchia rossa nel bianco dell’occhio, testimone di un’emorragia sottocongiuntivale – o un piccolo vaso sanguigno che è stato “tagliato” localmente – può essere spaventoso. Il più delle volte non c’è da preoccuparsi: le cause di questo fenomeno sono raramente evidenti e l’emorragia generalmente scompare entro pochi giorni.

Tuttavia, può essere così Indicazione di ipertensionediabete e disturbi della coagulazione del sangue che causano sanguinamento eccessivo. Anche i farmaci che fluidificano il sangue come l’aspirina possono causare questo. Inoltre, se questo problema è ricorrente, ciò potrebbe indicare che è necessario limitare l’assunzione di questi farmaci o almeno rivedere il dosaggio.

Appare un arco chiaro

È un aggettivo comune dopo una certa età, da cui il nome scientificoarco di invecchiamento (o arco di invecchiamento della cornea, gerontoxon): un “arco” più chiaro, a volte quasi bianco, può formarsi alla periferia della cornea.

È causato da depositi di colesterolo… ma non è necessariamente un segno di ipercolesterolemia, e non riduce l’acuità visiva. Tuttavia, in alcuni casi, può effettivamente essere collegato al colesterolo alto e Aumento del rischio di malattie cardiache. Può anche rivelare alcolismo.

Formazione di una piccola protuberanza grassa

A volte le caratteristiche più fastidiose che possono apparire agli occhi sono in realtà le più lievi e facili da trattare.

Sul bianco dell’occhio può comparire una piccola protuberanza cistica giallastra: eccola pinguicola, Un deposito di grassi e proteine. Questa piccola lesione (che può essere causata dall’esposizione alla polvere, ecc.) può essere accompagnata da una lieve infiammazione e irritazione. Non provoca disagio visivo, non richiede necessariamente un trattamento. Ma se compare un’infiammazione, può essere facilmente trattata con colliri o rimossa con una semplice procedura chirurgica.

Se ptérygion (o ptérygion) Arriva anche a un livello solido, ma l’effetto non è lo stesso. Questa volta è una crescita rosa ben sviluppata che copre il bianco dell’occhio; Non rappresenta una minaccia per la vista fino a quando non inizia a violare la cornea.

Fortunatamente, il suo sviluppo è molto lento. E, come la pinguecula, si rimuove facilmente. In effetti, deve essere rimosso molto prima che raggiunga la cornea. Se lasciato a depositare, lo pterigio formerà un “film” opaco sulla cornea che ostruisce la vista. Uno dei principali fattori che causano lo pterigio (come con i pinguecula) è l’esposizione cronica ai raggi ultravioletti del sole.

Occhi che diventano più prominenti

È una caratteristica del viso: gli occhi possono essere un po’ infossati, distanziati… alcune persone hanno gli occhi più sporgenti di altre. Ma a volte questa caratteristica si sviluppa e c’è una tendenza degli occhi ad andare avanti (stiamo parlando di esoftalmo). L’occhio sembra “crescere”, in particolare per l’aumento dei muscoli oculari; Se questo fenomeno aumenta, è possibile un disagio visivo, con dolore, ridotta idratazione del globo, ecc.

La causa può essere medica e richiede un’attenzione speciale. Può essere il risultato di un’infezione (la causa più comune nei bambini), una lesione, un’infiammazione (associata a un’infezione fungina, un ascesso, ecc.), Un tumore dietro l’occhio (molto raro), ecc. Ma l’origine più comune è un file Problema alla tiroide (80% dei casi di tiroide sono dovuti a ipertiroidismo). Questo porta all’infiammazione e all’allargamento del tessuto oculare. Quindi tocca entrambi gli occhi.

Cosa dicono le palpebre?

Le palpebre possono anche indicare molte malattie. Questi sono solitamente associati a malattie minori delle ghiandole associate.

l’il dispositivo È ad esempio un’infezione comune e insignificante della base delle ciglia da parte di batteri, che causa gonfiore e arrossamento locale. Di solito scompare da solo o con impacchi caldi; Se persiste, può essere rimosso con una semplice procedura. Il burdache appare come una protuberanza rossa sulla palpebra superiore, e raramente sulla palpebra inferiore, causata da un blocco della ghiandola sebacea.

Gli spasmi e le contrazioni involontarie della palpebra (miochimia) causeranno irritazione e disagio, ma nella maggior parte dei casi questo fenomeno è completamente innocuo ed è più fastidioso che pericoloso. Forse limitato Stress, squilibrio nutrizionale o consumo eccessivo di caffeina.