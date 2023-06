GPT-4 supera gli umani nel presentare l’efficacia agli investitori e ai leader aziendali L’80% trova le proposte generate dall’intelligenza artificiale più avvincenti, afferma Clarify Capital

Per testare l’efficacia delle presentazioni generate da GPT-4, abbiamo prima fornito allo strumento AI diversi prompt da creare. Abbiamo quindi intervistato 250 investitori e 250 leader aziendali per valutare una serie di presentazioni create da GPT-4 rispetto a una serie di presentazioni di successo create da esseri umani: gli intervistati non avevano idea che IA fosse coinvolta.

Risultati chiave

In generale, gli investitori e i leader aziendali ritengono che le presentazioni generate da GPT-4 siano due volte più convincenti di quelle prodotte dagli esseri umani.

In generale, gli investitori e i leader aziendali hanno una probabilità tre volte maggiore di investire dopo aver letto una presentazione generata da GPT-4 che dopo aver letto una presentazione generata da persone.

1 investitore o leader aziendale su 5 che beneficia di una presentazione generata da GPT-4 investirà $ 10.000 o più.

Tocco umano contro vantaggio dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale può generare testi velocemente, ma sono utili ed efficaci come quelli scritti dagli umani? Ai leader aziendali e agli investitori è stato chiesto di valutare le presentazioni create sia dall’intelligenza artificiale che dagli esseri umani per vedere come si confrontano.

Nel complesso, gli investitori e i leader aziendali ritengono che le presentazioni GPT-4 siano due volte più avvincenti delle presentazioni umane: l’80% trova avvincenti le presentazioni generate da GPT-4, rispetto a solo il 39% delle proposte create dall’uomo. I parchi giochi creati da GPT-4 sono classificati più in alto di quelli creati dagli esseri umani per qualità, completezza e chiarezza. Pertanto, gli investitori e i leader aziendali hanno una probabilità tre volte maggiore di investire in un progetto dopo aver esaminato una presentazione generata da GPT-4 che dopo aver esaminato una presentazione generata da persone.

Ancora più importante, un investitore e leader aziendale su cinque che ha beneficiato di una presentazione basata sull’intelligenza artificiale ha espresso la volontà di investire $ 10.000 o più nell’attività, a testimonianza dell’attrattiva e del potere persuasivo di una presentazione generata dall’intelligenza artificiale.

IA vs. Persone: proposte dal settore finanziario

Le presentazioni generate dall’intelligenza artificiale sono state generalmente ben accolte, ma ciò non garantisce che siano adatte a tutti i settori. Vediamo come se la sono cavata in alcuni settori, a cominciare dalla finanza.

Dopo una buona performance complessiva, GPT-4 ha anche ricevuto recensioni positive dal settore finanziario. Gli investitori e i leader aziendali avevano l’88% in più di probabilità di trovare interessanti le offerte generate da GPT-4 rispetto a quelle create dall’uomo. Le presentazioni AI erano così convincenti che i revisori avevano tre volte più probabilità di copiare i loro articoli. Ovviamente, il miglior indicatore di una presentazione di successo è la sua capacità di ottenere finanziamenti e il tasso di investimento per le promozioni generate da GPT-4 è stato del 34%, rispetto a solo il 16% per gli annunci creati dall’uomo.

Questi risultati indicano che GPT-4 potrebbe avere un impatto importante sul futuro del settore finanziario e aiutare gli imprenditori a ottenere fondi dagli investitori. Man mano che sempre più imprenditori finanziano le loro idee, il panorama del settore finanziario può cambiare radicalmente con un afflusso di nuove idee, pratiche creative e responsabili del cambiamento.

IA vs. Persone: parchi giochi dell’industria del marketing

Sulla base dei numeri e della matematica, sembra che il settore finanziario si stia abbastanza adattando all’uso dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Ma l’intelligenza artificiale potrebbe faticare a superare gli umani nelle industrie creative. Vediamo se GPT-4 ha mantenuto il suo vantaggio competitivo nel campo del marketing.

Nonostante l’ambiente creativo, GPT-4 ha avuto lo stesso successo nel fare presentazioni di marketing come in quelle finanziarie. Gli investitori e i leader aziendali avevano il 73% di probabilità in più di trovare interessanti le offerte generate da GPT-4 rispetto alle offerte generate dall’uomo. I valutatori hanno anche valutato le offerte di marketing generate da GPT-4 come di qualità superiore (75% contro 32%) e più degne di imitazione (70% contro 25%). Ancora più importante, una percentuale più alta di intervistati ha espresso la propria disponibilità a investire dopo aver esaminato le offerte generate dall’intelligenza artificiale rispetto alle loro controparti umane (35% contro 12%, rispettivamente).

Nel settore del marketing, le presentazioni generate da GPT-4 possono avere un forte potenziale per attrarre investitori, il che è una buona notizia per gli imprenditori di questo settore. Ma i professionisti del marketing possono utilizzare l’intelligenza artificiale oltre alla creazione di presentazioni per creare contenuti più personalizzati e migliorare l’esperienza del cliente. Con gli sforzi combinati dell’intelligenza artificiale e dell’immaginazione umana, sarà emozionante osservare lo sviluppo del futuro del marketing.

IA vs. Persone: parchi giochi dell’industria tecnologica

Le industrie finanziarie e di marketing hanno spinto molto per i materiali generati dall’intelligenza artificiale. Vediamo come se la cava GPT-4 nell’ultima area, l’industria tecnologica.

Secondo investitori e leader aziendali, i parchi giochi del settore tecnologico generati da GPT-4 hanno un netto vantaggio rispetto ai parchi giochi del settore tecnologico generati dall’uomo. In particolare, le proposte GPT-4 sono risultate il 70% più convincenti e hanno ottenuto valutazioni significativamente più elevate in termini di qualità complessiva. In termini di decisioni di investimento, il 37% degli intervistati voleva investire in offerte di tecnologia GPT-4, rispetto a solo l’11% per le offerte artificiali.

Ancora una volta, l’IA di GPT-4 ha ottenuto risultati impressionanti e si propone come possibile strumento per gli imprenditori tecnologici in cerca di investimenti. Con tecnologie che cambiano il mondo come l’intelligenza artificiale che si sviluppano più velocemente che mai, la tecnologia può svolgere un ruolo più importante nel mondo degli affari, creando maggiori opportunità per gli imprenditori esperti di tecnologia e portando più posti di lavoro sul mercato.

Risultati promettenti per miglioramenti futuri

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale negli ultimi anni è stato rivoluzionario, ispirando alcuni di noi con un senso di promessa e altri con un senso di paura. Alcuni temono che l’intelligenza artificiale sostituirà gli umani, ma l’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale può effettivamente aiutare gli umani a ottenere di più, come mostra il nostro studio sui mazzi di presentazione creati con GPT-4.

Imprenditori che utilizzano le tecnologie AI per creare presentazioni, formulare piani aziendali, migliorare le strutture organizzative e altro ancora. Può migliorare le loro possibilità di ottenere finanziamenti. Man mano che più imprenditori entrano nel campo professionale con le risorse di cui hanno bisogno per avere successo, ogni settore avrà maggiori opportunità per la diversità, la creatività e l’innovazione. Invece di combattere e competere con l’IA, i settori professionali possono abbracciarla e usarla per realizzare cose che non avrebbero mai creduto possibili.

metodologia

In questo studio, abbiamo confrontato piattaforme create da esseri umani in diversi settori con quelle create da GPT-4, un sistema avanzato di intelligenza artificiale. Per fare ciò, abbiamo introdotto diversi prompt GPT-4 per ogni settore per generare gli stadi. In un sondaggio condotto su 250 investitori e 250 leader aziendali, abbiamo confrontato le proposte generate da GPT-4 con proposte umane di successo che avevano già ottenuto finanziamenti. I partecipanti non sapevano che gli stadi erano generati dall’intelligenza artificiale. Ogni intervistato ha visto lo stesso numero di presentazioni generate dall’intelligenza artificiale e realizzate dall’uomo. Tra gli intervistati, il 68% erano uomini, il 31% erano donne e l’1% preferiva non dichiarare.