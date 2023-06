In che modo il TV QLED Neo 8K di Samsung offre immagini straordinarie – Samsung Newsroom Italia

Uno schermo TV più grande di solito è una buona cosa. Nel corso del tempo, i televisori di grandi dimensioni sono diventati non solo più accessibili, ma anche sempre più apprezzati dai consumatori. Consente agli spettatori di immergersi completamente nei contenuti che stanno guardando, poiché i progressi nella tecnologia cinematografica ora consentono alle nostre storie preferite di apparire sullo schermo in modo più realistico.

Tuttavia, il semplice fatto di avere uno schermo più grande non sempre si traduce in un’esperienza visiva iperrealistica. Mentre entriamo nell’era dei televisori Ultra HD, Samsung Electronics ha aggiornato la sua tecnologia dello schermo per offrire il meglio dell’home entertainment. Per saperne di più su questi cambiamenti, Samsung Newsroom delinea tre caratteristiche chiave che rendono l’esperienza sul grande schermo davvero eccezionale.

Definizione di 8K: è necessario sfruttare tutto il potenziale dei televisori più grandi

Uno schermo più grande non significa una migliore qualità dell’immagine. Se aumenti le dimensioni dello schermo TV senza considerare il numero di pixel, l’immagine risultante sarà sfocata, a bassa risoluzione e generalmente molto peggiore.

Per migliorare la qualità dell’immagine, l’area più grande dello schermo deve essere riempita con più pixel. Il TV QLED Neo 8K di Samsung ha quattro volte la potenza dei TV 4K. Ciò significa che anche su schermi ultra-wide, la vera risoluzione 8K di Samsung mantiene la massima qualità dell’immagine attraverso LED piccoli e densi e un’elaborazione migliorata.

Mentre Samsung è stata in prima linea nel cambiare le tendenze dei display aprendo la strada all’era dei televisori Ultra HD, ha anche innovato nelle tecnologie che li supportano. Le due forze trainanti che migliorano la qualità delle immagini dell’ultimo QLED Neo 8K di Samsung sono il Quantum Neural Processor 8K, che analizza e ottimizza i contenuti per utilizzare appieno 33 milioni di pixel, e Quantum Matrix Pro, che sfrutta un gran numero di tecnologie per ottenere risultati precisi controllo su entrambe le piccole luci a LED.

Processore quantico neurale 8K: risoluzione, colore e profondità migliorati con 64 reti neurali

Sebbene i televisori Samsung QLED Neo 8K offrano la migliore qualità delle immagini sul mercato, non tutti i contenuti possono essere presentati facilmente con una risoluzione 8K. Per garantire che ogni dettaglio appaia sullo schermo, il QLED Neo 8K di Samsung è alimentato da un processore Neural Quantum 8K all’avanguardia per l’upscaling in tempo reale dei contenuti a bassa risoluzione. Il processore Neural Quantum 8K di Samsung utilizza 64 diverse reti neurali per analizzare i video e migliorare la qualità dell’immagine. È addestrato a riconoscere i modelli e le relazioni sottostanti nelle immagini e a convertire le immagini a bassa risoluzione in immagini ad alta risoluzione confrontando il set originale di immagini con i risultati elaborati in ciascuna rete neurale.

Sebbene le sorgenti a risoluzione più elevata producano alla fine immagini migliori, alcune sorgenti potrebbero essere disponibili in definizione standard (SD o 480p), alta definizione (HD o 720p) o full HD (Full HD o 1080p). Con il processore Samsung Neural Quantum 8K, spettacoli e film verranno aggiornati alla straordinaria risoluzione 8K per offrire l’immagine più coinvolgente di sempre.

Il processore avanzato di Samsung è anche alla base di innovazioni come Auto HDR Remastering, una funzionalità che sfrutta appieno l’ampia gamma di colori del display e l’impressionante luminosità di picco. La tecnologia AI analizza ogni scena per renderla colorata e vibrante, mettendo in risalto i dettagli nelle aree luminose e scure.

I video HDR (High Dynamic Range) illuminano lo schermo con una gamma cromatica più ampia e luci più nitide rispetto ai contenuti con gamma dinamica standard. Ciò significa che con la rimasterizzazione HDR automatica e lo straordinario contrasto potenziato dalla tecnologia Quantum Matrix Pro e Quantum Dot, tutto ciò che guardi è ancora più avvincente.

Il QLED Neo 8K di Samsung offre anche la tecnologia Real Depth Enhancer Pro. Utilizzando il deep learning AI aggiornato, Real Depth Enhancer Pro tiene traccia del punto in cui lo spettatore si concentra sullo schermo e porta quell’oggetto in primo piano. Poiché le figure sullo schermo sono separate dallo sfondo, l’immagine è più tridimensionale. Inoltre, il Neural Quantum Processor ti dà un senso di profondità insieme a incredibili livelli di dettaglio e una riproduzione dei colori realistica, immergendoti in qualsiasi cosa tu scelga di guardare.

Tecnologia Quantum Matrix Pro: estrema precisione grazie ai minuscoli LED quantici e all’elaborazione a 14 bit

Quantum Matrix Pro è un’altra tecnologia chiave che supporta l’immagine QLED Neo 8K. I LED utilizzano quantità miniaturizzate per migliorare notevolmente i livelli di nero e il contrasto con un controllo preciso della retroilluminazione.

Il LED quantistico in miniatura rappresenta 1/40H dimensione della valvola convenzionale. Ciò consente un display LED più denso, migliorando la qualità dell’immagine preservando i colori vivaci e le caratteristiche del TV QLED Neo 8K.

Per offrire la migliore qualità delle immagini, l’elaborazione HDR a 14 bit aiuta a massimizzare il contrasto, esprimendo livelli di dettaglio inimmaginabili nelle parti più luminose e più scure di un’immagine. Pertanto, anche i più piccoli dettagli sono visibili agli utenti in ogni scena.

Inoltre, la tecnologia Quantum Matrix è alla base del controllo adattivo dell’illuminazione della forma di Samsung. Questa funzione regola con precisione la retroilluminazione in base a ciò che è sullo schermo, migliorando la nitidezza di ciò che stai guardando. Il controllo preciso della retroilluminazione aiuta a prevenire il “blooming”, un fenomeno di bagliore che si verifica quando la luce intensa fuoriesce dagli elementi sullo schermo in un ambiente buio. Di conseguenza, le alte luci rimangono luminose e le scene scure rimangono scure, con più dettagli da vedere che mai.

Ampliare l’uso della televisione da parte dei consumatori