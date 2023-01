Stasera un asteroide sfiora la Terra: nessun pericolo, secondo la Nasa

Passerà a soli 3.600 chilometri dalla superficie terrestre, che è molto più vicino di molti dei satelliti geostazionari in orbita attorno al pianeta. Ma non c’è pericolo che l’asteroide collida con la Terra, come confermato dall’agenzia spaziale statunitense.

Anche se lo facesse, l’asteroide, che ha un diametro compreso tra 3,5 e 8,5 metri, si disintegrerebbe in gran parte nella nostra atmosfera, probabilmente lasciando cadere alcuni detriti sotto forma di piccoli meteoriti.

L’oggetto è stato avvistato sabato da un osservatorio in Crimea dall’astronomo dilettante Gennady Borisov, scopritore della cometa interstellare Borisov nel 2019. Poi decine di osservazioni sono state fatte dagli osservatori di tutto il mondo, confermando l’arrivo del 2023 BU.

Il piccolo asteroide sarà il quarto pianeta più vicino mai registrato alla Terra

Il sistema di valutazione del rischio di impatto della NASA, Scout, ha rapidamente escluso l’impatto sulla Terra. “Nonostante pochissimi avvistamenti, è stato in grado di prevedere che l’asteroide si sarebbe avvicinato insolitamente alla Terra”, ha detto David Farnocchia, un ingegnere di navigazione presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL), che ha sviluppato gli Scout.

Aggiunge che è “uno degli avvicinamenti più ravvicinati registrati da un oggetto vicino alla Terra (un asteroide o una cometa la cui orbita interseca l’orbita terrestre)”.

L’asteroide si avvicinerà così tanto al pianeta blu che la gravità terrestre dovrebbe cambiare la sua orbita attorno al sole. Prima che arrivasse, l’asteroide impiegò 359 giorni per orbitare attorno alla nostra stella. Ora ne serviranno 425, secondo la NASA.