Samsung ha annunciato la disponibilità globale delle serie Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 e Tab S9

La prossima generazione di dispositivi pieghevoli, orologi e tablet sta spingendo i confini dell’esperienza dell’utente

Samsung ha annunciato oggi la disponibilità globale di nuovi prodotti che sono stati lanciati il ​​26 luglio all’Unpacked di Seoul: la serie Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Watch6 e Tab S9.

“I numeri di preordine registrati parlano di molti feedback positivi da parte dei primi utenti dei nuovi dispositivi Galaxy”, ha affermato Davy Moons, direttore del marketing mobile di Samsung Belux. I prodotti sono progettati con una profonda comprensione dell’utente e questo si riflette nelle nuove gamme. Prendiamo, ad esempio, i dispositivi pieghevoli di ultima generazione: sono più sottili, leggeri e allo stesso tempo più durevoli rispetto alle generazioni precedenti. Anche il Samsung Galaxy Tab e i suoi dispositivi indossabili sono progettati secondo questa filosofia. Funzionano in armonia in un ecosistema che crea una potente esperienza connessa e una vera estensione delle tue esigenze, priorità e personalità.

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold 5 sono la quinta generazione di dispositivi pieghevoli unici e rivoluzionari di Samsung. Esiste una forte domanda globale per i due dispositivi innovativi, come evidenziato dai numeri di preordine in mercati tra cui America Latina, Sud-est asiatico ed Europa. “C’è anche molto interesse in Belgio”, afferma Davy Mons. “Il 35% dei consumatori che hanno già ordinato un dispositivo opta per il Fold5 e il 65% per il Flip5. La variante con memoria superiore (512 GB) è particolarmente apprezzata dai fan di Flip5 (86%)”.

La nuova finestra Flex per Galaxy Z Flip 5, che è 3,78 volte più grande dello schermo di copertura del suo predecessore, offre l’esperienza di scattare foto più versatile su uno smartphone Samsung Galaxy fino ad oggi. Il Galaxy Z Flip5 sarà disponibile nei colori Mint, Graphite, Cream e Lavender. In Belgio, il nuovo colore menta è più popolare del 22%.

IL Galaxy Z Piega 5 È il telefono pieghevole più leggero e rivoluzionario fino ad oggi, con il suo schermo principale da 7,6 pollici e un peso di soli 253 grammi. Il blu ghiaccio è un colore di tendenza perché il 24% lo preferisce agli altri due colori iconici: Phantom Black e Cream. Con nuovi accessori, tra cui la custodia Slim S Pen, Galaxy Z Fold5 è il dispositivo perfetto per unire lavoro e creatività [1]

Seriale Galaxy Watch 6 È un allenatore di salute personale al polso. Tieni traccia del sonno, della frequenza cardiaca e di oltre 90 esercizi disponibili. Allenati o dormi meglio in base ai tuoi dati personali. Gli ordini per Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono già aumentati del 40% nei primi giorni rispetto ai lanci dei loro predecessori

Scheda Galaxy S9Il percorso più veloce dall’idea alla creazione, stabilisce un nuovo standard con l’esperienza Galaxy premium su un tablet. Il Galaxy Tab S9 è disponibile in tre modelli: Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ e S9

Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Watch6, Watch6 Classic, TabS9, TabS9+ e TabS9 Ultra sono disponibili nei negozi a partire da oggi, 11 agosto.

Per ulteriori informazioni sulla nostra nuova serie, visitare:

https://www.samsung.com/be_fr/smartphones/galaxy-z/ O https://news.samsung.com/galaxy

[1] Custodia Slim S Pen venduta separatamente, compatibile solo con Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G.