GP F1 olandese: Max Verstappen elevato al grado di ufficiale Orange-Nassau

Il primo campione del mondo di Formula 1 olandese ha ricevuto una medaglia reale dal ministro dello sport Koni Helder. “È un momento particolarmente orgoglioso per me e arriva inaspettatamente, quindi all’inizio della mia carriera”, ha detto Verstappen, 24 anni. “Voglio ringraziare la mia famiglia e coloro che mi sono vicini, così come la Red Bull che è come una seconda famiglia per me. L’abbiamo fatto accadere insieme”.

Secondo il ministro Helder, Verstappen è “una grande ispirazione per molti”, ha detto durante la cerimonia. “Diventare un campione non basta avere talento. Tanti anni di duro e lungo lavoro, senza arrendersi e perseveranza. Finalmente sei il primo olandese a vincere il titolo mondiale in Formula 1. Che grande successo. Anche tu mettere i Paesi Bassi sulla mappa del mondo”.

Questa domenica si terrà a Zandvoort il Gran Premio d’Olanda, il 15° dei 22 Gran Premi della stagione. L’anno scorso, Verstappen ha vinto lì.

Verstappen ha debuttato in Formula 1 nel 2015. Un anno dopo ha vinto la sua prima gara a Barcellona. All’epoca era appena passato dalla Toro Rosso (ora AlphaTauri) alla Red Bull, la squadra per la quale guida ancora oggi.