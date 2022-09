Ultimi trasferimenti e voci di trasferimento 09/01: Batshuayi – Batshuayi – Virtongen – Virtongen – Bright – Pjanic – Braithwaite – Sisako

Dopo notevoli incantesimi al Chelsea e – meno fortunati – all’Arsenal, l’ex nazionale brasiliano Willian è tornato in Inghilterra. Il 34enne ha firmato per una stagione con il Fulham dal Corinthians.

Dopo aver lasciato Dean Henderson in prestito al Nottingham Forest, il Manchester United ha ingaggiato il portiere slovacco Martin Dubravka. Il 33enne è in prestito questa stagione dal Newcastle.

Nuovo livello per il giovane belga del Wolfsburg. Unisciti al campione in carica d’Italia. (leggi di più)

L’attaccante dell’RC Lens non andrà all’Anderlecht. Ha preferito firmare in un’altra formazione francese. (leggi di più)

L’argentino non giocherà la stagione con la maglia del Paris. Ritorna in Serie A italiana (leggi di più)

Standard de Liege seguirà Marlon Fossey (Fulham)

I Roach sono ancora desiderosi di rafforzare il loro settore difensivo a pochi giorni dalla fine della finestra di mercato. (leggi di più)

Ufficiale: Wout Faes si unisce alla Premier League e al Leicester

Il 24enne difensore lascia lo Stade de Reims e scoprirà la Premier League. (leggi di più)

Paul Nardi viene a competere con Davy Rove a La Gantois

Il portiere 28enne arriva da Lorient. (leggi di più)

Jan Vertonghen è arrivato a Zaventem per unirsi all’Anderlecht

Jan Vertonghen è atterrato a Zaventem intorno alle 11:15. Passerà le visite mediche questo pomeriggio prima di firmare un contratto biennale con i Mauves. (leggi di più)

Ufficiale: un difensore junior dal Dortmund al Manchester City

Il difensore centrale svizzero si unisce alla squadra dei Citizens e tornerà ai suoi colori precedenti in Champions League. (leggi di più)

È ufficiale: Henry Enninful si unisce a Fizzy

Le Oche hanno appena fatto una bella mossa nel mercato di mercato firmando la loro undicesima promozione estiva. (leggi di più)

Mohamed Bouchouri (RSCA Futures) si unirà a Eredivisie ed Emmen

Dopo aver permesso all’RSCA Futures di strappare un punto all’SK Beveren all’ultimo minuto di gioco lo scorso fine settimana, Mohamed Bouchouari è in prestito all’Olanda. (leggi di più)

Ufficiale: Marian Sheved (Malines) è tornato per unirsi allo Shakhtar Donetsk

Marian Shved torna a casa per lavorare a Shakhtar Donetsk. (Suite Lyra)

Il club D1A è un altro non standard per il club di Elias El Sebaoui

Il giocatore di Beerschot non è stato convinto dal livello di gioco di Rouches nelle ultime settimane. (leggi di più)

Jan Bednarek contro il West Ham

Difensore centrale polacco Jean Bednarek Sarà in trattative avanzate con il West Ham per firmare un contratto lì dal Southampton, secondo le informazioni ricevute da Niccolò Chira.

Il Trabzonspor batte il Fenerbahce a favore di Maxi Gomez

Secondo le informazioni del giornalista italiano Niccolò ChiraIl Trabzonspor aveva superato il Fenerbahce nella corsa a Maxi Gomez Valenzano. Il club spagnolo chiede 6 milioni di euro, più il 20% sulla rivendita. L’eroe e l’attaccante turco devono incontrarsi oggi per portare avanti i negoziati, o addirittura concluderli.

Amin Harit è vicino al ritorno in OM

Secondo le informazioni ricevute da Fabrizio RomanoE il Amin Harit Sarà molto vicino al ritorno all’Olympique de Marseille, sotto forma di prestito con opzione di riscatto, dallo Schalke 04. La priorità del giocatore è sempre stata quella di trovare la città di Marsiglia.

L’Olympique Marsiglia si avvicina al ritorno di Amin Harit. L’offerta ufficiale è ora pronta per firmare Harit dallo Schalke in prestito, gli è stato detto che include anche un’opzione di acquisto. 🚨⚪️🔵 #Intorno a Harit vuole anche che l’OM sia una priorità. #data finale pic.twitter.com/7ZIQBK1HU6 – Fabrizio Romano 1 settembre 2022

La decisione di oggi per Bellerin a Barcellona

secondo Carlo Watt et alSiviglia, il Betis non è più in corsa per la firma Ettore Bellerino. Il giocatore è ancora in trattative con l’FC Barcelona. La decisione deve arrivare oggi. Lo spagnolo resterà all’Arsenal o si unirà alla Catalogna.

Lawen Kurzawa è in prestito al Fulham

Secondo le informazioni ricevute da Fabrizio RomanoE il Lewin Kurzawa È appena arrivato a Londra e nelle prossime ore sarà ufficialmente ceduto in prestito dal PSG al Fulham. Tutte le parti hanno convenuto che i contratti dovrebbero essere firmati solo prima della pubblicazione del modulo ufficiale.

Aubameyang dovrebbe unirsi al Chelsea

secondo Fabrizio RomanoE FC Barcelona e Chelsea dovranno definire nelle prossime ore le clausole finali del contrattoAubameyang. L’offerta finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, ma nell’accordo è incluso anche Marcos Alonso.

Sergio Dest a Milano, è finita

secondo Fabrizio RomanoE il Sergio Dest Attualmente in aereo per Milano per firmare il contratto con i rossoneri a metà pomeriggio, dopo aver superato la fine delle visite mediche. Il terzino destro sarà ceduto in prestito per un anno dal Barcellona, ​​con un’opzione di acquisto di circa 20 milioni di euro per attivare il contratto fino al 2027.

Il Villarreal vuole Hans Hatebor

Secondo il giornalista italiano, Niccolò ChiraIl Villarreal si prepara a fare un’offerta all’Atalanta per fornire servizi alla fascia destra Hans Hatebor.

Edson Alvarez si unirà al Chelsea

L’offerta di 50 milioni di euro dei Blues dovrebbe essere sufficiente per firmare Edson AlvarezCentrocampista messicano dell’Ajax Amsterdam. secondo Niccolò ChiraI londinesi hanno un contratto con il giocatore in corso fino al 2027, con un anno aggiuntivo in opzione.

Mauro Icardi proche de Galatasaray

Mauro Icardi Sarà vicino a trovare una via d’uscita al Galatasaray, secondo il giornalista italiano Niccolò Chira. Entrambe le parti sperano di concludere l’accordo prima che la finestra di trasferimento turca scada l’8 settembre.

La vittoria vuole Pjanic

Al Nasr vuole ingaggiare Miralem Pjanic dall’FC Barcelona e vuole offrirgli un lucroso contratto triennale. Rudi Garcia è innamorato del giocatore sin dai tempi insieme a Roma.

Dennis Bright sta per tornare a Torino?

Come la scorsa stagione, il Torino vuole ingaggiare per una stagione i Red Devils che giocheranno al Leicester. (leggi di più)