Google Opinion Rewards vuole le tue ricevute (in cambio del saldo di Google Play)

Google Opinion Rewards è l’app che, in cambio del completamento di vari sondaggi, dà credito agli utenti per la spesa su Google Play, e recentemente è stata aggiunta una nuova opzione per cercare di arrotondare ulteriormente i guadagni. Chi usa l’app da tempo sa già che Rewards a volte ha chiesto, nell’ambito di un’indagine sugli acquisti in negozio, di scaricare la relativa ricevuta. Bene, la sezione Ricevute ora è a sé stante, separata dalla sezione Sondaggi, e si chiama Receipts Business. Una volta che visiti determinati negozi, Google ti chiederà di tanto in tanto di caricare le ricevute dei tuoi acquisti, separatamente dai sondaggi. Per fare ciò, i premi richiedono l’accesso alla tua cronologia delle posizioni, per trovare le visite in negozio. Inoltre, dagli scontrini caricati, verranno estratti vari dati (esercente, data, articoli acquistati, totale speso e altre informazioni)che verranno utilizzati, incrociandosi con altri, “per fornire e migliorare i servizi di Google, nonché per misurare” l’impatto della pubblicità sul comportamento di acquisto.

Questi stessi dati possono anche essere utilizzati per inviarti sondaggi più pertinenti. Infine, è importante notare che “le ricevute caricate possono essere riviste da persone e verranno utilizzate per migliorare i prodotti Google, inclusi gli annunci”, ma fortunatamente tutte le ricevute caricate possono ancora essere visualizzate ed eliminate, semplicemente visitando questo indirizzo, senza perdere alcun credito ricevuto. A proposito di credito, quanto vale lo scontrino? Nel nostro unico test valeva 15 centesimi (ma era anche una piccola ricevuta di acquisto). In ogni caso non ci aspettiamo guadagni stratosferici, in linea con quelli delle letture normali. Il punto è, dati tutti i dati di gioco di cui abbiamo discusso in precedenza: il gioco vale lo sforzo?