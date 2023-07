TikTok vuole schiacciare Deezer e Spotify con il suo nuovo servizio! – Tuxboard

TikTok ha deciso di estendere il divertimento offrendo un servizio a pagamento per competere con Deezer e Spotify!

La piattaforma TikTok è una delle piattaforme più conosciute al mondo. Inoltre, ad un certo punto, Sta per competere con Deezer e Spotify Fornendo un servizio a pagamento.

TikTok, il social network più popolare al mondo

TikTok è una delle piattaforme di trading più popolari al mondo. Dal suo lancio nel 2016, l’app ha consentito agli utenti di creare, condividere e scoprire Brevi video musicali e di intrattenimento.

Infatti, a differenza di Instagram, TikTok è riuscito a creare un ambiente Dove gli utenti possono facilmente creare video virali e condividerli. Formati brevi e un’interfaccia incoraggiano i creatori a essere creativi.

Inoltre, TikTok utilizza quindi un algoritmo di raccomandazione avanzato. Pertanto, analizza le preferenze e il comportamento degli utenti Per fornire loro contenuti pertinenti.

Ciò consente agli utenti Scopri rapidamente contenuti interessanti. Ma anche per entrare in contatto con altri utenti che condividono i tuoi stessi interessi.

Sappi che TikTok è disponibile In più di 150 paesi e in più di 75 lingue. Pertanto, questa accessibilità consente alla piattaforma di stabilire la sua forza e garantire un posto al sole.

Un modello di business unico per le Nazioni Unite

TikTok ha stabilito con successo partnership con influencer e Celebrità che hanno contribuito alla sua popolarità. La partecipazione di personaggi famosi ha attirato anche l’attenzione dei media, ma anche dei brand.

Inoltre, la piattaforma ha avuto successo Adattarsi rapidamente alle tendenze e ai gusti degli utenti. Quindi l’app introduce regolarmente nuove sfide, filtri ed effetti speciali, mantenendo l’interesse degli utenti e incoraggiandoli a partecipare attivamente.

Entro il 2022, TikTok ha già superato la soglia dei sei miliardi di spesa. Nel frattempo, l’app per questo Ha continuato il suo slancio, pur essendo redditizio.

Inoltre, nel mondo, TikTok è la quinta app Dove gli utenti trascorrono la maggior parte del loro tempo. Dietro YouTube, Facebook, WhatsApp e Google Chrome.

“Dare mance ai creatori sta cambiando il volto dei social media” ha affermato Lexi Sydow, direttore della ricerca presso Data AI. “Piattaforme e TV tradizionali”. È meglio prepararsi per questo« lei ha aggiunto.

TikTok sta arrivando per competere con Deezer e Spotify

Il 6 luglio, il social network TikTok ha fatto un importante annuncio con il suo lancio Il servizio di streaming si chiama TikTok Music. Al momento, l’applicazione è disponibile in Indonesia e Brasile.

Questa nuova visualizzazione può essere sincronizzata Con gli account TikTok esistenti degli utenti. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato stampa pubblicato dal social network, trasmesso da Le Parisien il 13 luglio 2023.

Pertanto, TikTok Music consente agli utenti di ascoltareScarica e condividi canzoni. Come piattaforme come Spotify, Deezer o Apple Music che dominano il mercato.

Inoltre, TikTok Music presenta brani delle principali etichette discografiche, tra cui Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music. Questo è tutto.

Quindi questo servizio include Molte delle funzionalità trovate su Apple Music o Spotify. Pertanto, gli utenti possono accedere a testi in tempo reale, playlist collaborative e consigli personalizzati.

Per quanto riguarda il prezzo, sappi che l’abbonamento a TikTok Music è offerto a € 2,68 al mesePer 3,14 euro in Brasile. Il servizio non offre una versione gratuita, ma offre una prova di un mese per attirare potenziali abbonati.

Quindi sottomettiti Tariffa agevolata per studenti da 1,46 a 1,58 euro. Ma anche un abbonamento famiglia da 4,72 a 5 euro, che può riunire fino a sei account.