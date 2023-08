Aeroporto: prodotti da evitare nei negozi duty-free

di Jessica Dies

Quando dobbiamo aspettare diverse ore in aeroporto per andare in vacanza o per tornare indietro, molti di noi si aggirano per Duty Free. Questo ti permette di passare il tempo e possibilmente fare buoni affari. Ma attenzione, dipende da cosa compri… Spiegazioni.

Tutti conoscono l’aeroporto duty-free. Ci piace passeggiare lì prima di prendere un aereo, sperando di trovare buoni affari. Infatti, poiché questi negozi si trovano all’interno dei confini di un aeroporto, che è un’area internazionale, non sono soggetti a tassazione governativa. Il risultato: non viene applicata l’IVA e quindi ci sono articoli meno costosi.

In realtà, questo non sarebbe effettivamente il caso. Sì, non tutti i prodotti alla fine saranno più economici, a volte potrebbe anche essere il contrario… per risparmiare facendo la spesa in aeroporto, sarà quindi necessario evitare una certa categoria di articoli.

Ecco cosa non dovresti mai comprare al duty free

È stata Liligo.com a condurre questo studio, riportato da Cosmopolitan, per scoprire se gli articoli venduti nei duty-free aeroportuali sono davvero più economici. Si scopre che i prodotti che dovresti evitare di acquistare sono… i dolci. Questo sarà in realtà molto più costoso di quello che è al supermercato. Se vuoi spuntini a bordo, pianifica in anticipo.

Altri articoli sono anche più costosi se acquistati in aeroporto. Si tratta di dispositivi elettronici e relativi accessori, come caricabatterie o cavi. Infine, questo vale anche per i piccoli ricordi. Se hai dimenticato il caricabatterie del telefono, attendi di arrivare a destinazione per acquistarne uno. E se vuoi portare un souvenir, pensaci prima di arrivare in aeroporto.