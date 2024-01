Una riparazione Vision Pro ti costerà all'incirca il prezzo di un nuovo visore

Già costoso, il Vision Pro potrebbe far parlare di sé per altri motivi finanziari. Infatti, se hai bisogno di una riparazione, Apple ti addebiterà un prezzo elevato.

Da venerdì mattina, i cittadini statunitensi volenterosi possono pagare 3.499 dollari per mettere le mani sul costoso Vision Pro, questo nuovo dispositivo realizzato da Apple che dovrebbe rivoluzionare l'informatica moderna. A questo prezzo, potremmo anche prendercene cura come la pupilla dei nostri occhi. Per una buona ragione, Apple pubblica i prezzi delle riparazioni sul suo sito web, e fa male…

Sul suo sito web In termini di supporto, Apple classifica i tipi di riparazione in due categorie: vetro anteriore rotto e “altri danni”. Da un lato ci si chiede quanto fragile possa essere il finestrino anteriore che potrebbe rompersi. D’altro canto, sono i prezzi offerti a destare preoccupazione.

Apple suggerisce di coprire il tuo nuovo dispositivo Vision Pro con la garanzia estesa AppleCare+. Per fare ciò, dovrai pagare $ 499 oltre all'auricolare, aumentando così la fattura di acquisto a $ 3.998. Ma se la tua assicurazione include la sostituzione della batteria o la copertura dei danni accidentali causati da una gestione impropria, dovrai comunque pagare una franchigia di $ 299 per sostituire il vetro o riparare qualsiasi altro danno.

Se non hai l'assicurazione, il conto sarà salato. Conta su $ 799 per sostituire il finestrino anteriore e circa $ 2.400 per altre riparazioni. Quindi siamo quasi arrivati ​​al prezzo del casco…

