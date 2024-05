EA FC 24, soluzione DCE Yaya Toure Gamoosaurus

Scopri la soluzione di DCE Yaya Touré, una sfida di creazione di squadre che puoi affrontare in modalità FUT EFC24. Questo DCE ha lo scopo di aiutarti a guadagnare il FUT Fantasy Heroes Pass di Yaya Touré completandolo.

Tieni presente che questa sfida inizia sabato 18 maggio alle 19:00 e dura 30 giorni, terminando sabato 20 luglio alle 19:00. Completando questa sfida riceverai la carta FUT Fantasy Hero di Yaya Touré.

Dovrei fare questo DCE?

Yaya Touré DCE è una sfida a 6 squadre, che onora le carte Fantasy della modalità FUT di EA FC 24. A causa del prezzo delle carte e dei criteri richiesti, ti consigliamo di completarla se hai bisogno di collegamenti alla Liga. In effetti, Yaya Touré Fantasy è un gradino sotto l’attuale Meta, ma il suo fisico continua a renderlo giocabile in puro MDC. Pertanto, combinato con un MDC più piccolo (stile Kanté TOTS Moments) o con una formazione a tre di centrocampo (stile 4-3-2-1), Toure sarebbe una buona opzione soprattutto perché il prezzo è giusto. Tuttavia, è chiaramente inferiore a Rice Fantasy ma, soprattutto, ci sono molte carte Team of the Season in circolazione al momento.

Raccomandazione: SÌ

Guadagni ponderati sul credito? non

Costo totale del DCE: Circa 520mila

FC Barcelona, ​​standard

Giocatori del FC Barcelona: minimo 1

Giocatori TOT o TOTW: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 86

Bonus: pacchetto giocatori misti

Fine della sfida: sabato 20 luglio alle 19:00.

Premio: 51mila

La nostra soluzione di esempio al problema DCE dell’FC Barcelona

Manchester City, standard

Giocatori del Manchester City: minimo 1

Giocatori TOTW o TOTS: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 87

Ricompensa: enorme pacchetto oro premium

Fine della sfida: sabato 20 luglio alle 19:00.

Prezzo: 65 mila

La nostra soluzione ideale per il Manchester City DCE

Campionato spagnolo, standard

Giocatori del campionato spagnolo: minimo 1

Giocatori TOTW o TOTS: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 87

Ricompensa: enorme pacchetto oro premium

Fine della sfida: sabato 20 luglio alle 19:00.

Prezzo: 65 mila

La nostra soluzione ideale per la DCE Liga

Premier League, standard

Giocatori della Premier League: minimo 1

Voto complessivo della squadra: 88

Ricompensa: pacchetto giocatore Electrum Prime

Fine della sfida: sabato 20 luglio alle 19:00.

Prezzo: 85 mila

La soluzione perfetta per la DCE Premier League

Squadra 89, standard

Voto complessivo della squadra: 89

Ricompensa: pacchetto giocatore oro premium

Fine della sfida: sabato 20 luglio alle 19:00.

Premio: 115mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 89 DCE

Squadra 90, standard

Voto complessivo della squadra: 90

Ricompensa: pacchetto giocatore Electrum raro

Fine della sfida: sabato 20 luglio alle 19:00.

Prezzo: 145 mila

Il nostro esempio della soluzione Equipe 90 DCE

La nostra soluzione di esempio per DCE Yaya Touré è stata creata con un team builder Nel fobin (in inglese).

Le nostre soluzioni sono esempi di formazione che vi permettono di effettuare queste operazioni DCE nel modo più economico possibile senza dover procurarvi delle carte. Ovviamente è possibile completare queste sfide anche con altre carte. Fai attenzione anche perché il costo totale di queste soluzioni può cambiare (in diminuzione o in aumento) nel tempo.