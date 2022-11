Amin deve pagare 214 euro per un calzino infilato nella lavatrice: “Era in garanzia”

La lavatrice di Amin si è rotta prima della fine del periodo di garanzia. Sostiene di aver appreso solo che l’intervento non avrebbe dato i suoi frutti dopo la riparazione “che ha richiesto solo pochi minuti” ed è stupito della pratica. È legale?

A priori, non ci aspettiamo di dover pagare per una riparazione durante il periodo di garanzia della merce, ma succede che il curatore (alias) ne paghi il prezzo. Tramite il pulsante arancione che ci avvisa, ci racconta la sua avventura. Questa lavatrice Whirlpool si è recentemente rotta. Contatta il servizio post-vendita del marchio, che ha inviato un tecnico.

Emin ha riferito che una volta tornato a casa, il tecnico ha rimosso un calzino incastrato: “Sollevò lo strumento, aprì un tubo sotto di esso e trovò la calza. Durò tre minuti.”.

con bagno,”Quando il tecnico ha finito, mi ha detto che avrei ricevuto una bolletta di 214 euro”.. Per Amin, è il successo. Non si aspettava di pagare nulla o anche meno per questa somma di denaro: “Non mi ha chiesto cosa ne pensassi della riparazione pagata e non mi ha anticipato il prezzo, tanto più che avevo richiesto l’intervento in garanzia”..

Spiega che il lavoratore ha fatto riferimento a questo come una spiegazione Questo tipo di malfunzionamento non è coperto dalla garanzia.. E l’errore è attribuito ad Amin perché Non ha messo i calzini in una borsa adeguata.. La fattura ricevuta conferma questa disposizione: “Tra il serbatoio e la pompa di scarico sono stati trovati un calzino e un fazzoletto. Questo è un errore dell’utente. Le istruzioni dicono che le piccole parti dovrebbero essere messe in una griglia”.

Il tecnico gli ha anche detto che poteva sporgere denuncia. Quello che Amin ha cercato di fare. E lì ha affermato di aver parlato A un impiegato aggressivo, non voleva sentire niente e ha riattaccato“.

Mi sento derubato e derubato

Tuttavia, i residenti della periferia di Bruxelles sono sorpresi di non essere stati informati della natura della spinta ad intervenire. “Se mi avesse detto qual era il problema, l’avrei fatto io stesso. A questo prezzo, mi sento derubato, derubato.”. Non capisce perché: “Non abbiamo chiesto il mio consenso per vedere se potevo pagare”.. Soprattutto quello “214 euro sono cari. Avrei preferito aggiungerne altri e comprarne uno nuovo.”.

Quindi sorgono due domande: possiamo imporre al cliente una riparazione a pagamento? L’intervento è legale senza annunciare il prezzo? Domande a cui cercheremo di rispondere.

Il consumatore deve essere informato

Il principio è l’informazione. “Il consumatore deve essere informato dei suoi diritti e quindi dell’eventuale natura del pagamento”afferma Gwynell Lerich, sostenitrice dei diritti umani presso l’organizzazione no profit Droits Quotidiens.

La difficoltà sta nel fatto che spesso per un tecnico è difficile dirlo “Se la riparazione è coperta da garanzia, senza recarsi al consumatore”. Ma l’avvocato è formale: Il tecnico deve fornire queste informazioni prima di iniziare il lavoro..

Stessa storia dal gruppo di difesa dei consumatori, Test Achats. “Se la riparazione non era coperta dalla garanzia ed era a carico del consumatore, ovviamente la scelta doveva essere lasciata al consumatore e lui doveva determinare il costo. È suo dovere informare”.portavoce di Julie Freer, che precisa fin dall’inizio “Che non esiste una sanzione specifica che il consumatore possa invocare. La legge di diritto economico prevede principalmente sanzioni pecuniarie”..

teoricamente, Se può dimostrare il danno, può chiedere il risarcimento.aggiunge Julie Freer. Ma in pratica, non è così facile da dimostrare.

Qual è il ricorso per il consumatore?

Il primo stadio Presentare un reclamo scritto all’azienda. “Dovrebbe evidenziare il fatto che non era a conoscenza della natura a pagamento della riparazione”.Gwenell Lerich spiega. Trascorsi quindici giorni, se non vi è risposta o se il produttore mantiene la sua posizione, La seconda fase Può consistere nel presentare un reclamo a Servizio di mediazione dei consumatori. “È un servizio gratuito per aiutare a risolvere le controversie, ma non è il giudice che può forzare una decisione. In generale, le aziende tendono a seguire i suoi consigli”.indica l’avvocato.

Anche Julie Freer, portavoce di Test Achats, consiglia di cercare di ottenere un accordo amichevole (ad es. costi di riparazione inferiori). E altrimenti Presentare un reclamo (o minacciare di farlo) tramite punto di connessione Direzione generale dell’ispezione economica. L’Autorità ha, in particolare, il compito di vigilare sul rispetto dell’applicazione della normativa in materia di garanzia.

Nel frattempo, Amin si dice molto deluso: “È strano trattare i clienti in questo modo. Mi sono fidato di questo grande marchio, ma non comprerò mai più il loro dispositivo”.