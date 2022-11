Il golf è stato sostituito dal golf elettrico id?

Anche se la Volkswagen avesse la ID.3 nella sua gamma, la Golf di prossima generazione potrebbe essere offerta elettrificata.

Nel 2020 il golf inizia la sua ottava carriera. Poco dopo il lancio di questa generazione, reps Volkswagen Confermato che la nona Golf vedrà la luce. La domanda potrebbe sorgere perché il mercato ha iniziato ad elettrizzarsi. E c’è esattamente l’equivalente elettrico al 100% della Volkswagen Golf, ovveroID.3.

Questo ha già messo fine alla variante elettrica della Golf, la e-Golf è stata interrotta con l’arrivo della ID.3. Ma una Golf elettrica potrebbe tornare in auge, secondo le dichiarazioni di Thomas Schaeffer, capo della Volkswagen. Non con l’ottavo, ma con il nono, che, secondo il ciclo di vita medio del modello, dovrebbe essere rilasciato nel 2027/2028.

Mentre il Vecchio Continente è quasi elettrizzato nel 2035, possiamo ancora vedere ID.3 prendere il sopravvento. Ma Thomas Schäfer sottolinea che la Volkswagen ha alcuni nomi iconici nella sua gamma, inclusa la Golf, e dovresti essere pazzo per lasciarli cadere.



E il regista aggiunge che neanche la carta d’identità è effimera. Poiché verrà gradualmente identificata come designazione Volkswagen Electric, la futura Golf elettrica può essere chiamata ID Golf. ID.Buzz ha già dimostrato che i nomi possono sostituire i numeri.

Thomas Schäfer afferma inoltre che ID.3 e Golf continueranno a coesistere. Per lui c’è spazio per entrambi i modelli, due veicoli ben distinti nel posizionamento e anche nelle dimensioni. La ID.3 vede così la nuova Golf Plus, con più spazio a bordo.