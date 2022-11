Gli Stati Uniti sconfiggono l’Iran e raggiungono l’Olanda negli ottavi di finale

Mentre l’Inghilterra è arrivata prima nel Gruppo B dominando il Galles, Iran e Stati Uniti si sono affrontati per contendersi l’altro biglietto per gli ottavi di finale del Mondiale 2022. Gli americani, vincitori 0-1.

Gli USA dominano il primo tempo, raddoppiano le occasioni e finiscono per centrare la porta Cristiano Pulisic (38). Vantaggio meritato per gli Stati Uniti, pericolosi in più occasioni ma incapaci di fare il contropiede prima dell’intervallo.

I giocatori iraniani, le cui famiglie sono state minacciate dalle autorità iraniane prima della partita, hanno rialzato il gioco al rientro dagli spogliatoi nonostante non abbiano tentato un solo tiro nel primo tempo.

Pertanto, i persiani limitarono notevolmente le possibilità americane e cercarono di mettere in pericolo il campo avversario. Tentativo alla fine fallito. A prescindere dall’occasione nata dai piedi di Carollo Ali Golizadeh, Gli iraniani non sono riusciti ad allarmare gli americani… almeno fino al 98esimo minuto quando Mahdi Tarami Ha chiesto un calcio di rigore, che alla fine non è stato assegnato dall’arbitro Matteo Lahoz.

Con cinque punti sul cronometro, gli Stati Uniti sono secondi nel girone dietro l’Inghilterra (7 punti), davanti a Iran (3 punti) e Galles (1 punto). Nel turno successivo affronteranno la vincitrice del Gruppo A, l’Olanda.