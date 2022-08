Dopo essere stato licenziato da BFMTV, Jean-Jacques Bourdain trova lavoro!

Alla fine di gennaio, Jean-Jacques Bourdain è stato licenziato da Altice, la società madre di BFMTV e RMC. La compagnia ha fatto questa scelta radicale perché la star della serie è stata presa di mira da accuse di violenza sessuale. Le accuse che “nega sempre con vigore”. Di fronte all’effusione mediatica di queste accuse e delle conseguenti indagini, Altice ha deciso di separarsi ufficialmente dal giornalista di punta dopo pochi mesi.

Reazione su Twitter: “Ci stiamo separando, sono molto felice di essere rilasciato, parto per nuove avventure (…) Viva una stampa libera e indipendente!!”. Questo mercoledì, un cecchino dell’aeronautica militare pakistana ha annunciato di aver trovato una nuova radio. Ha annunciato la notizia su Twitter: “Fare il lavoro che amiamo è un’opportunità! Io per informarti, farti domande e condividere con te. Sono così felice di vederti a Radio Sud questo lunedì dalle 10:30 alle 12:00: 30pm Borden ha anche dato allo spettacolo il nome dello spettacolo: “Parlons vrai chez Bourdin”.

Radio Sud ha annunciato in un comunicato che sarà compito del giornalista dare la parola agli ascoltatori. Gli ospiti parteciperanno anche come professionisti o esperti per discutere di attualità. Saranno inoltre presentati incontri faccia a faccia per evidenziare le opinioni contraddittorie “con la moderazione di Jean-Jacques Bourdain”.spiega la stazione radio.

Di cosa lo accusavano?

Per un promemoria per la stampa Fanny Agustini Ha rivelato a Mediapart di aver sporto denuncia contro l’ospite per tentata violenza sessuale. Ha detto in particolare che lui “le ha tirato il collo”, e “ha provato a baciarla più volte”, senza “successo”, nella piscina di un hotel di Calvi (Corso caldo) nell’ottobre 2013. Mentre lei lo aveva già fatto. Lottando, è riuscita a districarsi da questa situazione. Cosa risponderebbe l’host: “Ottengo sempre quello che voglio”. Quindi continua ad applicare via e-mail o SMS.

Pochi giorni dopo è arrivata una seconda denuncia per aggressione sessuale, molestie e avance sessuali, con fatti che risalgono alla fine degli anni 1980. Ad aprile le indagini sono state chiuse. nessun seguito Per ottenere una prescrizione perché sono trascorsi più di sei anni dai fatti asseriti.