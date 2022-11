La controversa intervista con Papa Francesco fa arrabbiare la Russia: “Non è più russofoba, è un’aberrazione”

In un’intervista alla rivista dei Gesuiti America, Papa Francesco ha detto della guerra in Ucraina che i soldati ceceni e buriati si sono comportati in modo più brutale. “In generale, forse i più crudeli sono quelli che vivono in Russia ma non sono di tradizione russa, come i ceceni e i buriati.Giudizio del Papa. si riferiva per atti di tortura nell’Ucraina orientale durante il conflitto.

Francesco I è stato interrogato dai media americani sulla sua riluttanza a condannare direttamente la Russia. Ha giustificato le sue osservazioni affermando di aver ricevuto molte informazioni dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla brutalità delle forze, ma ha aggiunto che “l’unica invasione è lo stato russo”.

Rita, il cui marito è stato torturato e ucciso dai soldati russi, ha testimoniato: “Abbiamo trovato il suo corpo senza testa”.

Dichiarazione non passa in Russia

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che i commenti del papa sono un esempio della paura della Russia. “Non si tratta più di russofobia, è una perversione di un livello tale che non riesco nemmeno a nominarla‘, lo ha trasmesso sul suo canale Telegram.Siamo una famiglia con buriati, ceceni e altri rappresentanti del nostro paese multinazionale e multireligioso. “

La Russia ha molte repubbliche con distinti gruppi etnici e religiosi. I ceceni sono un gruppo etnico di ceceni nel Caucaso settentrionale (Russia sudoccidentale) a maggioranza musulmana. Il loro leader, il dittatore Ramzan Kadyrov, ha ampiamente sostenuto la guerra in Ucraina e si dice che abbia mandato i suoi figli a combattere. I Buriati sono un gruppo etnico mongolo originario della Buriazia, Siberia orientale, e sono buddisti e sciamani per tradizione.

Da parte sua, Alexandra Garmashapova, fondatrice dell’organizzazione contro la guerra Free Buryatia, istituita nel 2022 in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, ha definito le osservazioni del papa “ingiustificate e razziste”, secondo The Guardian. “Sono stato così deluso nel leggere queste imperdonabili osservazioni razziste”

“La Russia sta combattendo una guerra che ha iniziato e sta conducendo VladimirPutin, che chiaramente non appartiene a una minoranza etnica. Il Papa deve condannarlo personalmente, ma decide di risparmiare il presidente russo. Non dimentichiamo che la Chiesa ortodossa russa è uno dei maggiori sostenitori della guerraHa aggiunto l’avvocato della comunità Buryat Alexandra Garmashapova, riferendosi al sostegno pubblico del leader della Chiesa ortodossa russa alla guerra.