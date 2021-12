Gli Stati Uniti annunciano il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino 2022

“Essendo presente, la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti tratterà questi giochi come se nulla fosse accaduto, nonostante le massicce violazioni dei diritti umani e le atrocità cinesi nello Xinjiang. E semplicemente non possiamo farlo”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.

La Cina aveva avvertito in precedenza lunedì che sarebbero state adottate “contromisure” se gli Stati Uniti avessero chiesto un tale boicottaggio, definendolo “forte”. Il Comitato Olimpico Internazionale, dal canto suo, ha dichiarato “rispetto” per la decisione degli Stati Uniti.

“Se gli Stati Uniti vogliono fare le cose a modo loro ad ogni costo, la Cina prenderà contromisure decise”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian.

Con questo boicottaggio, nessun rappresentante del governo degli Stati Uniti parteciperà ai Giochi Olimpici o Paralimpici, ma gli atleti americani faranno bene alle competizioni.

“I giocatori statunitensi hanno il nostro pieno supporto – ha detto Jen Psaki -. Saremo al 100% dietro di loro mentre tiferemo per loro da qui”.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è lieto che la decisione “politica” di Washington non metta in discussione la partecipazione degli atleti americani.

“La presenza di funzionari governativi e diplomatici è una decisione puramente politica di ogni governo che il Cio rispetta pienamente con la sua neutralità politica”, ha detto un portavoce del Cio all’Afp.

“Assegno in bianco a Pechino”

Il Dipartimento di Stato ha affermato che il personale diplomatico sarà presente a Pechino “per assicurare agli atleti, agli allenatori e alle persone associate alla squadra olimpica degli Stati Uniti che sono al sicuro”. Che è un “argomento diverso dalla rappresentanza diplomatica ufficiale”, secondo il portavoce della compagnia Ned Price.

Da mesi il governo degli Stati Uniti sta cercando il modo migliore per posizionarsi in relazione ai Giochi invernali, un evento popolare e globale organizzato da un paese dal 4 al 20 febbraio 2022 da un paese che accusa di aver commesso un “genocidio” contro i musulmani uiguri. Nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina.

Diverse organizzazioni per i diritti umani accusano Pechino di aver detenuto almeno un milione di musulmani nello Xinjiang in “campi di rieducazione”.

Le autorità cinesi denunciano sistematicamente “l’ingerenza” degli occidentali che condannano questa situazione, sottolineando che si tratta di “centri di formazione professionale” per sostenere l’occupazione e combattere l’estremismo religioso.

Sulla scia dell’annuncio della Casa Bianca, molti politici statunitensi hanno accolto con favore il boicottaggio.

“Gli ultimi tre decenni di abusi e azioni repressive da parte di Pechino mostrano che la comunità internazionale non può più firmare un assegno in bianco a Pechino e spera che il suo comportamento cambierà”, ha affermato il leader democratico della RDC in una nota. Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi.

Da parte repubblicana, il senatore Mitt Romney ha affermato che il boicottaggio è il “messaggio giusto” da inviare a Pechino, “senza punire gli atleti americani”.

“I Giochi Olimpici non dovrebbero mai più essere attribuiti a un paese che commette un genocidio e viola i diritti umani dei suoi cittadini”, ha twittato Romney. Inverno a Salt Lake City nel 2002.

L’ex capo della diplomazia Usa sotto Donald Trump, Mike Pompeo, ha chiesto un boicottaggio completo delle Olimpiadi. “Il Partito comunista cinese non si preoccupa del boicottaggio diplomatico, perché in fin dei conti accoglie ancora atleti da tutto il mondo”, ha affermato su Twitter.

Giustizia per i sopravvissuti

Per Sophie Richardson, direttrice cinese dell’ONG Human Rights Watch, il boicottaggio rappresenta “un passo fondamentale per affrontare lo stato cinese con i suoi crimini contro l’umanità contro gli uiguri e la popolazione di lingua turca”.

“Ma questa non dovrebbe essere l’unica misura”, ha aggiunto. “Gli Stati Uniti devono ora raddoppiare i loro sforzi con le nazioni alleate su questo tema per indagare e determinare il modo migliore per ritenere responsabili i responsabili di questi crimini e rendere giustizia ai sopravvissuti”.

Il Comitato Olimpico degli Stati Uniti si oppone a un boicottaggio totale, affermando che i Giochi sono importanti dopo mesi di pandemia.

È stato giudicato in passato che il boicottaggio dei Giochi di Mosca nel 1980, da parte degli Stati Uniti e di una sessantina di altri paesi, e il boicottaggio di Los Angeles nel 1984 da parte dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati, hanno dimostrato che per utilizzare questi eventi come “strumento politico” è stato un “errore”.