“Gli spiegherò tutto quello che ho fatto per lui dalla sua nascita, e i sacrifici che ho potuto fare, nella sua vita in generale, di tutto ciò che lei ha saputo fare per lui in amore”.

L’ex compagno di Jotene Virac era presente, domenica, alle due a Saint-Cerre, nella Corrèze, in occasione della processione organizzata in onore della giovane, trovata morta a fine ottobre. un picnic.

“Dal funerale possiamo dire che potrebbe migliorare”, ha ammesso Alexander, 20 anni, ai nostri colleghi di BFMTV. “Penso che ci siamo tutti resi conto che se n’era andata. È successo così in fretta che nessuno ha capito in quel momento.











Dai video



Justin e Alexander si sono conosciuti al liceo. Insieme, hanno avuto un piccolo: “Gaben mi ha fatto tenere duro per la maggior parte. Ciò che mi ha fatto andare avanti sono state la mia famiglia, gli amici e mio figlio in particolare perché anche lui era suo”.

Così il giovane affronterà da solo il difficile compito di crescere questo piccolo bambino: “Gli spiegherò tutto ciò che ho fatto per lui dalla nascita, i sacrifici che ha saputo fare nei suoi studi e nella sua vita. In generale, di tutto ciò che ha saputo dare in amore. A Lui ha dedicato la sua vita. Veramente”.

Ricordiamo che al termine della custodia di polizia un contadino di 21 anni, incarcerato e processato per stupro, sequestro di persona e omicidio, “ha confessato di aver ucciso la vittima quando si trovava nella sua casa ed era appena uscito da un consensuale sesso”.

Il sospetto, che risiede nella cittadina di Binat, a 15 chilometri da Brive, ha anche detto agli inquirenti di aver “preso a pugni, che avrebbe portato alla morte” la giovane donna, madre di un bambino di due anni e mezzo. -vecchio bambino. . E dopo ha usato una “macchina agricola” per “seppellire il cadavere” nei boschi.

Il corpo della vittima è stato trovato vicino alla fattoria del sospettato dopo diversi giorni di perquisizione da parte di 80 poliziotti e gendarmi.