La Corea del Nord promette una risposta “travolgente” alle esercitazioni USA-Corea del Sud

Centinaia di aerei da guerra statunitensi e sudcoreani, inclusi potenti bombardieri pesanti B-1B, hanno preso parte all’esercitazione “Wake Up” dal 31 ottobre al 5 novembre. Questa è stata la prima volta che i B-1B hanno visitato la penisola coreana da dicembre 2017.

Secondo lo stato maggiore sudcoreano, le esercitazioni miravano a dimostrare “la capacità e la volontà di rispondere con fermezza a qualsiasi provocazione della Corea del Nord”.

Le esercitazioni Usa-Sudcoreane hanno sempre suscitato forti reazioni dalla Corea del Nord, che le vede come prove per un’invasione del proprio territorio o come tentativo di rovesciare il proprio regime.