Gli orsi soffrono | zonbursi

L’umore rimane buono sui mercati azionari, trainato dalla resilienza economica degli Stati Uniti e dalle none voci di un piano di ripresa in Cina. I titoli tecnologici sono ancora in testa, in attesa delle prossime scadenze monetarie, in particolare la Fed del 15 giugno. Il petrolio è invece rimbalzato ieri dopo che l’Arabia Saudita ha deciso di tagliare la sua produzione a luglio.

La seduta di venerdì si è conclusa con il botto dei mercati azionari, con guadagni spesso superiori all’1,5%. E a volte anche il 2%, come nel caso del Dow Jones negli Stati Uniti, del Bel20 in Belgio o dell’MSCI China. L’accordo per aumentare il tetto del debito degli Stati Uniti, sebbene previsto, è servito da catalizzatore. Gli investitori hanno ritrovato il buon ottimismo perso lo scorso anno. Va detto che i disastri dichiarati non si sono ancora verificati. E soprattutto, il promesso forte calo dell’economia statunitense non si è ancora concretizzato. O meglio, come diceva giustamente un articolo anglosassone qualche settimana fa: recessione americana tra due mesi e un anno. In effetti, il mercato stenta a crederci, soprattutto perché l’occupazione e il settore immobiliare continuano a reggere, nonostante gli effetti dannosi dei tassi di riferimento più elevati.

Ma c’è un altro elemento che deve essere incorporato per spiegare il colore degli indicatori. Allo stesso tempo, la finanza ha assunto una passione per l’intelligenza artificiale. Dovrebbe essere chiaro che questo aiuta a migliorare l’atmosfera generale. Perché ? Perché i presunti beneficiari della presunta rivoluzione sono anche gli eroi dell’ultimo decennio. Quindi è davvero pesante. E diventa sempre più pesante. Sono sempre le stesse persone che generalmente vincono. Un’illustrazione dello S&P500 statunitense, in rialzo del 10% dall’inizio dell’anno. Di quel totale, l’8,8% è attribuibile ai “magnifici sette” (il nome è Bank of America) per quanto riguarda l’IA (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla). Quindi l’1,1% è attribuibile alla media di altre 493 schede. Anche il lusso francese, l’unica azienda che ha resistito alle grandi scuderie digitali statunitensi nel mercato azionario, sembra impallidire in confronto ultimamente. Nessuno ha ancora trovato un modo per inserire l’intelligenza artificiale in una borsa Vuitton o in una scatola Hermès. Le scommesse sulla tecnologia stanno diventando calde: le azioni statunitensi hanno registrato afflussi di 13,3 miliardi di dollari la scorsa settimana, calcola Bank of America, di cui 8,5 miliardi di dollari in tecnologia. I contrarian, chiamati coloro che non hanno mai perso il carrozzone, sostengono che l’IA è l’albero che nasconde la foresta. Intanto funziona bene. Certo, i secondi maggiori afflussi della scorsa settimana sono stati diretti verso i titoli discount, che sono chiamati “value” e che sono visti come scommesse più tradizionali e meno rischiose. Sono ancora $ 2,5 miliardi, segno che l’intero rating è a disagio con l’attuale ondata di AI. Ma per ora, i vincitori sono incentrati sulla tecnologia e da nessun’altra parte.

Parliamo della macroeconomia, dominata dal tetto del debito Usa, abbassato fino alla fine del 2024. Venerdì le voci di un piano di sostegno economico in Cina hanno portato gli indicatori. È impossibile sapere se questo rumore del corridoio sia reale o meno, perché ritorna a intervalli regolari ma non viene mai seguito. Ipotesi: un dirigente del Partito Comunista Cinese lancia voci ogni volta che il mercato ha bisogno di riprendersi. Funziona ogni volta. La politica della banca centrale continuerà a suscitare scalpore questa settimana. Christine Lagarde sarà al microfono della BCE questo pomeriggio. Questa settimana la Bank of Canada e la Bank of Australia decideranno sui tassi di interesse chiave. A fischiare, invece, è stata la Federal Reserve, che il 15 giugno prenderà la decisione di politica monetaria. I banchieri dell’istituto dovrebbero infatti rispettare il periodo di silenzio prima di questa riunione. Il blackout è iniziato il 3 giugno.

I titoli del fine settimana si sono concentrati su:

Le trattative apparentemente difficili sono finalmente riuscite tra i ministri dell’OPEC+, per sostenere i prezzi del petrolio giocando sull’offerta. L’Arabia Saudita ridurrà la sua produzione a 9 milioni di barili al giorno a luglio da circa 10 milioni di barili al giorno.

A Hong Kong la polizia ha lavorato per far saltare in aria il 34esimo anniversario di Tiananmen.

In India, un terribile incidente ferroviario ha ucciso 275 persone.

In Francia sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti esecutivi di riforma del sistema pensionistico.

L’agenzia di rating francese S&P ha mantenuto il rating sovrano del paese ad “AA”.

In Turchia, Recep Tayyip Erdogan ha nominato l’economista Mehmet Simsek Ministro del Tesoro e delle Finanze. In realtà ha ricoperto la carica tra il 2009 e il 2018 e si dice che sia in grado di razionalizzare la politica monetaria stravagante negli ultimi anni.

Negli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accolto con favore l’approvazione di un disegno di legge per aumentare il tetto del debito degli Stati Uniti e tagliare la spesa.

Nella regione Asia-Pacifico, la settimana è iniziata bene. Il Giappone ha guadagnato l’1,9%, l’Australia l’1% e la Corea del Sud e l’India dello 0,5%. La Cina vede alcune prese di beneficio nel continente ea Hong Kong dopo l’impennata di venerdì. Gli indici europei sembrano aver bisogno di una pausa. L’indice CAC 40 ha iniziato la sessione in rialzo dello 0,2%, a 7.284 punti.

Gli eventi economici più importanti della giornata

La settimana inizia con la seconda stima dei PMI dei servizi per le principali economie (Eurozona alle 10:00 e Stati Uniti alle 15:45). Il discorso di Christine Lagarde è previsto per le 15:00. Oltre al PMI per i servizi negli Stati Uniti, ci sarà anche l’ISM per i servizi e gli ordini di fabbrica (16:00). L’intero ordine del giorno è qui.

L’euro è sceso di nuovo a poco meno di 1,07 USD. Un’oncia d’oro è scesa a 1945 dollari USA. Il petrolio è rimbalzato ieri, con il greggio Brent North Sea a 76,91 dollari al barile e il WTI light a 72,58 dollari. prestazione debito degli Stati Uniti Su 10 anni sale al 3,71%. Bitcoin viene scambiato per $ 26.800 USD.

Importanti cambiamenti nelle raccomandazioni

Alvin: Berenberg rimane lungo con un obiettivo di prezzo da 105€ a 86€.

Eramet: Stifel ha iniziato a monitorare l’acquisto con un obiettivo di 140 euro.

Geberit: Mirabaud è rimasto dalla parte degli acquisti con il prezzo target sceso da CHF 620 a CHF 618.

Home Invest Belgium: KBC passa dall’accumulazione alla detenzione, con un obiettivo di 19 EUR.

Kingspan: Jefferies continua a sottoperformare con un obiettivo di prezzo da € 47,40 a € 49,80.

Marimekko: Nordea inizia il percorso lungo con un obiettivo di € 10,80.

Nordic Semiconductor: Arctic Securities passa dall’hold all’acquisto con un obiettivo di 145 NOK.

Rio Tinto: Deutsche Bank sta passando dalla detenzione all’acquisto, puntando a 6.000 sterline.

Salmar: Berenberg rimane short con un obiettivo di prezzo da NOK 420 a NOK 460.

TUI: Deutsche Bank passa dall’acquisto all’acquisto, puntando a 843 sterline.

Gruppo di ristoranti: Deutsche Bank passa dall’attesa all’acquisto, mirando a £ 56,50.

in Francia

Annunci importanti (e meno importanti).

Questa mattina Percy annuncerà l’importo dell’assistenza pubblica per il progetto dell’impianto di semiconduttori di Crolles guidato da STMicroelectronics e GlobalFoundries, un progetto da 7,5 miliardi di euro.

Si dice che Airbus sia sul punto di assicurarsi un ordine record per 500 aeromobili a corridoio singolo A320neo da Indian Airlines IndiGo. Inoltre, Airbus vede una maggiore visibilità delle sue prospettive in termini di attività industriali, nonché l’inizio di un trend più positivo nelle consegne, ha affermato il direttore commerciale Christian Scherer.

Mercedes non sarà coinvolta nel nuovo progetto di utilità elettrica Flex Evan di Renault.

Accor Enterre figlio SPAC Accor Acquisition Company.

Orpea sta raccogliendo 200 milioni di euro in nuovi finanziamenti come parte del proseguimento del suo piano di ristrutturazione.

Xilam vincitore dell’invito per i progetti “La Grande Fabrique de l’image”.

Comprerai Novo Nordisk Biocorp a 35€ per azione.

Transgene presenta i dati immunologici su TG4001 all’ASCO.

Akkadian Partners ha avviato una procedura volta a ottenere un rinvio del voto all’assemblea generale del 23 giugno in merito alla fusione di Erytech con Pherecydes.

GL Events è diventata partner ufficiale e fornitore di strutture temporanee per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

La Delta Drone Company sta vendendo una parte della sua quota di minoranza in Donecle.

Hanno postato/dovrebbero postare: nessuno…

Nel mondo

Annunci importanti (e meno importanti).

UBS sta valutando la possibilità di ritardare l’annuncio degli utili a causa dell’accordo con Credit Suisse. La banca prevede di completare l’acquisizione della rivale entro il 12 giugno.

I produttori di prodotti chimici The Chemours, DuPont e Corteva hanno dichiarato venerdì di aver risolto tutti i reclami sui PFAS nell’acqua potabile negli Stati Uniti. Da parte sua, 3M ha riferito di aver raggiunto un accordo temporaneo del valore di almeno 10 miliardi di dollari con diverse città degli Stati Uniti per risolvere i problemi di inquinamento dell’acqua associati alle “chimiche eterne”.

General Motors e Stellantis stanno pagando 363 milioni di dollari di multe per non aver rispettato gli standard di risparmio di carburante degli Stati Uniti.

Lufthansa acquisisce una quota di minoranza in ITA Airways.

Henkel annuncia ulteriori aumenti di prezzo.

La quota di mercato delle batterie per veicoli elettrici di Contemporary Amperex Technology è passata dal 34,4% nel 2022 al 35,9% nei primi cinque mesi del 2023; Più del doppio del suo rivale cinese BYD, che è al secondo posto, secondo SNE Research.

Palo Alto sostituirà Dish Network sull’S&P500.

Moody’s ha alzato l’outlook di credito di easyJet da stabile a positivo, confermando il rating della società a ‘Baa3’.

Wal-Mart ribadisce l’obiettivo di raddoppiare le vendite all’estero entro cinque anni.

Asos avrebbe ricevuto un’offerta da 1 miliardo di sterline dalla turca Trendyol a dicembre, secondo il Sunday Times.

AstraZeneca ha annunciato i risultati positivi dell’analisi ad interim prevista per lo studio di Fase 3 DUO-O.

Novartis ha pubblicato risultati positivi di Fase III con Kisqali più terapia endocrina per la recidiva del carcinoma mammario in stadio iniziale.

Post chiave di oggi: Gitlab, Applications of Science… L’intero programma è qui.

Lezioni