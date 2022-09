Vive in una casa unifamiliare… suo malgrado

Per mesi ha odiato questa casa. “Come tutti, io andavo a casa, accendevo le luci, accendo il termostato, accendo l’acqua calda e così via”. Tutto questo, senza preoccuparsi della minima carenza, perché questo accesso all’energia ci sembra quasi illimitato. “In inverno, la prima cosa che ho fatto quando sono tornato a casa, prima di scendere dall’auto, è stata controllare se il mio telefono rispondeva al Wi-Fi. Se rispondeva, significava che avevo ancora la corrente a casa. Se Sono rimasto su 4G, significa che sono a secco”.

Questo nuovo modo di vivere richiede molto pensiero e adattamento. “Le persone non si rendono conto di tutte le difficoltà che ho dovuto affrontare. Perché vedono solo il lavoro svolto”. Ma Jean-Francois ha attraversato tempi piuttosto complicati…

“Una volta sono stato 91 giorni, in pieno inverno, senza elettricità… Le mie batterie si sono guastate nei momenti peggiori e c’è stato un ritardo di 90 giorni per sostituirle. Più una torcia che si è ricaricata nella mia macchina. Per fare la doccia, ho dovuto fare sono andato fuori, e ho rotto il ghiaccio sul tetto del serbatoio dell’acqua piovana. Poi l’ho fatto bollire sul fuoco prima di versarlo nell’annaffiatoio. Si è lavato nel mio bagno. Ho conservato il cibo nel seminterrato perché c’era una temperatura costante di 4 gradi. Era uno stratagemma completo!” 91 giorni al buio e al freddo. 91 giorni di sonno rannicchiato su una stufa a legna che gli ha permesso di riscaldarsi e cucinare.

Tali storie, ne può raccontare a dozzine. “Sì, non tutto può funzionare la prima volta.” A poco a poco, tuttavia, riuscì a fornire tutti i comfort abitativi necessari.