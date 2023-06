Un nuovo concorrente per Shein? Arriva Temu, il nuovo sito di e-commerce cinese che sta spopolando!

L’applicazione, tuttavia, è discutibile. Con prezzi così bassi, la qualità non è sempre presente. Secondo i clienti insoddisfatti, il servizio clienti è difficile da raggiungere, i tempi di consegna sono troppo lunghi e sono stati segnalati casi di pacchi non consegnati.

Contaminazione e protezione dei dati

Sorgono anche alcune questioni etiche, in particolare per quanto riguarda la contaminazione dalla produzione e dalla spedizione degli articoli. Molti dati verranno raccolti anche da Temu. In Montana, anche il governatore Greg Gianforte ha vietato l’app sui dispositivi dei dipendenti pubblici, proprio come altre app cinesi come TikTok.