Gli obiettivi standard sono una mossa del Lione

Standard punta a consolidarsi fortemente in vista del 1° febbraio. I Rouches sono particolarmente alla ricerca di opportunità. Secondo Foot Mercato, il Legua può negoziare con l'Olympique Lyonnais. Seguirà presto la fumata bianca?

Circolano voci secondo cui Moji Bayat sarebbe arrivato al Lione. Non è quindi un caso che questo club sia diventato improvvisamente fortemente presente sul mercato belga. Questo può anche essere seguito da un trasferimento utilizzando Standard.

Il Liegi è già interessato a Henrique Silva. Il 29enne terzino sinistro brasiliano non rientra più nei piani del club francese sconfitto. Vuole rivolgersi ad altri potenziali clienti durante questa finestra di mercato.

Fine del decennio a Lione

Il Botagogo, l'altro club del proprietario del Lione John Textor, è un'opzione in questo senso. Ma lo Standard accoglierà con favore anche l'arrivo dell'esperto brasiliano, che ha giocato solo 291 minuti in Ligue 1 in questa stagione.

Henrique è in scadenza di contratto quest'estate, quindi potrebbe essere acquistato a buon mercato. L'ex giocatore del Vasco da Gama potrebbe colmare il vuoto da terzino sinistro.